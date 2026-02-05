Luke Thompson: el actor británico que da vida a Benedict Bridgerton y conquista a la audiencia global

Luke Thompson protagoniza la cuarta temporada de Bridgerton. Su papel como Benedict marca un punto clave en su carrera y amplía su reconocimiento internacional.

Luke Thompson se consolida como una de las figuras centrales de Bridgerton en su cuarta temporada. El actor británico protagoniza la nueva entrega junto a Yerin Ha y encarna a Benedict Bridgerton, un personaje que despierta admiración por su sensibilidad y profundidad emocional. A sus 37 años, Thompson asume por primera vez el rol principal en la exitosa serie de Netflix y amplía su proyección internacional.

La cuarta temporada desarrolla una historia de amor marcada por la sensualidad y la introspección. Este giro narrativo coloca a Benedict en el centro del relato y marca un hito en la carrera del actor, quien durante años construyó el personaje desde un segundo plano.

De perfil reservado y con una sólida formación teatral, Thompson suma más de una década sobre los escenarios. Su vínculo con el teatro clásico resulta clave en su desarrollo artístico. Su primer papel profesional fue Lysander en Sueño de una noche de verano en el Globe Theatre. Desde entonces, interpretó numerosas obras de William Shakespeare, una experiencia que definió su estilo actoral.

En declaraciones a un medio británico, Thompson explicó que el universo de Bridgerton le evocó la tradición shakespeariana. Señaló que tanto las obras del Bardo de Avon como las novelas de Julia Quinn presentan realidades exageradas y escenarios históricos que permiten abordar inquietudes contemporáneas desde otra perspectiva.

Orígenes y formación del actor

Luke Thompson nació en 1988 en Southampton, Inglaterra. A los dos años se trasladó a Francia junto a su familia. Su padre se desempeñó como ingeniero y su madre como maestra. En 2006 regresó a Inglaterra y decidió enfocarse de lleno en la actuación.

Formó parte de la compañía teatral Year Out en Stratford-upon-Avon. Luego estudió arte dramático en la Universidad de Bristol. Más tarde ingresó a la Real Academia de Arte Dramático de Londres, donde se graduó en 2013. Esta formación académica sentó las bases de su carrera profesional.

Su debut en el cine ocurrió en Dunkerque (2017), dirigida por Christopher Nolan, donde interpretó a un suboficial. En 2020 participó en Miss Revolución, producción ambientada en el certamen Miss Mundo de 1970, en la que dio vida a Peter Hain. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó con su elección como Benedict Bridgerton, el segundo hermano mayor de la familia.

El momento de asumir el protagonismo

Durante tres temporadas, Thompson interpretó a Benedict sin ocupar el eje central de la trama. Esa espera resultó determinante para su crecimiento artístico. El actor señaló que este recorrido le permitió observar el fenómeno de la serie y adaptarse a la exposición mediática sin presión.

Cuando la producción confirmó que la cuarta temporada giraría en torno a su personaje, Thompson expresó entusiasmo y gratitud. Consideró que la historia permitía explorar nuevas facetas de Benedict y revelar aspectos que permanecían ocultos. Este proceso le brindó libertad creativa y la posibilidad de construir un héroe romántico distinto a los anteriores.

Vida personal y bajo perfil

Fuera de la pantalla, Thompson mantiene una vida alejada del foco público. No utiliza redes sociales y protege con firmeza su intimidad. Aun así, trascendió que mantiene una relación con Harriet Cains, actriz que interpretó a Philippa Featherington en la serie.

Los rumores sobre el vínculo circularon durante meses y se confirmaron en enero de 2024. Ambos asistieron juntos a una fiesta organizada por una revista internacional y se mostraron cercanos ante las cámaras. Pese a ello, la pareja evita exponer su vida cotidiana y limita sus apariciones públicas.

En una entrevista con un medio británico, Thompson explicó que su decisión de mantenerse fuera de las redes sociales responde a una elección personal vinculada a su oficio. Señaló que una mayor exposición influye en la percepción del público y puede condicionar el trabajo actoral.

En conversación con la revista People, el actor comentó detalles sobre la preparación de su personaje. Indicó que decidió no pedir consejos a los protagonistas masculinos de temporadas anteriores. Prefirió descubrir por sí mismo el camino emocional de Benedict y construirlo desde su propia experiencia.

Netflix ya lanzó la primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton. La segunda mitad llegará el 26 de febrero de 2026. La historia de Benedict promete renovar el relato romántico de la serie y ofrecer una mirada distinta sobre el amor dentro del universo Bridgerton.

El actor británico Luke Thompson llega al estreno mundial de “Bridgerton, temporada 4” en el Palais Brongniart, en París, el 14 de enero de 2026. (Foto de JULIEN DE ROSA / AFP) (JULIEN DE ROSA/AFP)

