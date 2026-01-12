Bridgerton regresa con nueva protagonista: esta es la fecha de estreno de la temporada 4

Netflix lanzará la cuarta temporada de 'Bridgerton' en enero y febrero de 2026, con Benedict como protagonista tras un baile de máscaras.

La cuarta temporada de Bridgerton llegará a Netflix en 2026 y presentará una de las historias más esperadas de la saga: el encuentro entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek durante un baile de máscaras que marcará el inicio del nuevo arco narrativo.

La plataforma informó que la temporada 4 se estrenará en dos partes. La primera tanda de episodios estará disponible el 29 de enero de 2026, mientras que la segunda se lanzará el 26 de febrero de 2026. En total, la entrega contará con ocho episodios.

Netflix agregó que esta nueva etapa pondrá el foco en Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia y uno de los personajes más reservados de la historia. El papel será interpretado nuevamente por Luke Thompson, quien asume el protagonismo tras los matrimonios de Anthony, Daphne, Colin y Francesca.

La trama se basa en Una oferta de un caballero, la tercera novela de la saga escrita por Julia Quinn. El relato introduce a Sophie Baek, interpretada por Yerin Ha, una joven que cautiva a Benedict durante un baile de máscaras organizado por Violet Bridgerton.

En esta temporada, Benedict se muestra renuente a comprometerse, a pesar de la presión familiar y del ejemplo de sus hermanos ya casados. Esa postura cambia tras conocer a Sophie, una mujer cuya identidad permanece oculta y que despierta un vínculo inesperado.

La producción mantiene la estructura clásica de la serie, con drama romántico ambientado en la regencia inglesa, vestuario de época y eventos sociales como eje del desarrollo narrativo. El baile de máscaras será el punto de partida del conflicto central.

Con este estreno, la serie continúa ampliando su universo y adaptando las historias individuales de cada integrante de la familia Bridgerton, una estrategia que consolidó su éxito global desde su debut.