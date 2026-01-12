Viva

Bridgerton regresa con nueva protagonista: esta es la fecha de estreno de la temporada 4

La temporada 4 de ‘Bridgerton’ se estrenará en enero de 2026 en Netflix y contará la historia de Benedict y Sophie, inspirada en la novela Una oferta de un caballero

Por Silvia Ureña Corrales
Yerin Ha interpretará a Sophie Beck, el nuevo interés romántico de Benedict Bridgerton en la serie.
Netflix lanzará la cuarta temporada de 'Bridgerton' en enero y febrero de 2026, con Benedict como protagonista tras un baile de máscaras. (Netflix/Netflix)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

