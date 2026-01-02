Enero en Netflix 2026: los estrenos imperdibles del mes que marcan la agenda de la plataforma

Enero trae a Netflix miniseries, películas y regresos exitosos que buscan captar al público desde los primeros días de 2026.

Netflix inicia 2026 con una oferta sólida de estrenos originales que apuntan a captar la atención del público desde los primeros días del año. Series policiales, thrillers psicológicos y regresos muy esperados integran la lista de lanzamientos de enero, con producciones internacionales y figuras reconocidas de la industria audiovisual.

A continuación, un repaso por los estrenos de Netflix en enero que concentran mayor expectativa.

‘El tiempo de las moscas’ (Temporada 1)

La principal apuesta del mes es esta miniserie basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro. La historia sigue a La Manca e Inés, dos mujeres que se conocieron en prisión mientras cumplían condena. Tras recuperar la libertad, ambas intentan reconstruir sus vidas lejos del delito.

Con ese objetivo, emprenden un negocio legal de fumigación, una actividad que busca mantenerlas al margen del pasado criminal. Sin embargo, un encuentro casual con una mujer desconocida deriva en una propuesta peligrosa que las coloca en una situación de alto riesgo. A partir de ese momento, el conflicto se intensifica y el entorno se vuelve cada vez más complejo.

La serie cuenta con las actuaciones de Nancy Dupláa y Carla Peterson, acompañadas por Valeria Lois, Osqui Guzmán, Carlos Belloso y Diego Cremonesi. La dirección estuvo a cargo de Benjamín Naishtat y Ana Katz. Ya disponible en la plataforma.

‘En fuga’ (Miniserie)

Este nuevo proyecto surge del acuerdo entre Netflix y el escritor Harlan Coben. El relato se centra en Simon, un padre de familia cuya vida cambia cuando su hija mayor abandona el hogar. En su búsqueda desesperada, logra encontrarla, pero descubre que la joven enfrenta una grave adicción.

La situación se agrava cuando la adolescente desaparece de nuevo. Simon se ve obligado a internarse en un submundo peligroso que amenaza con destruir a su familia y despojarlo de sus principios. La miniserie está protagonizada por James Nesbitt. Ya disponible en la plataforma.

‘Él y ella’ (Miniserie)

Este thriller psicológico protagonizado por Tessa Thompson y Jon Bernthal propone una narración desde dos perspectivas. Anna Andrews fue una periodista reconocida que decidió aislarse de la vida pública. Su exesposo, Jack, es el detective asignado a investigar el asesinato violento de una mujer.

A lo largo de seis episodios, la historia alterna los puntos de vista de ambos personajes. Las sospechas terminan por recaer sobre la propia dupla protagonista, que deberá demostrar su inocencia mientras la investigación avanza. La producción se basa en la novela homónima de Alice Feeney. Estreno: 8 de enero.

‘Agatha Christie: las siete esferas’ (Temporada 1)

Ambientada en la Inglaterra de 1925, esta serie adapta la novela Las siete esferas, de Agatha Christie. Una fiesta en una lujosa casa de campo se ve interrumpida por una broma que deriva en una muerte inesperada, sin un culpable claro.

Lejos de ignorar el hecho, Eileen Brent, una joven inquieta, decide investigar el caso por su cuenta. En un entorno marcado por la alta sociedad inglesa, las mentiras se multiplican y la investigación informal se transforma en una carrera llena de riesgos.

El elenco incluye a Mia McKenna, Helena Bonham-Carter, Martin Freeman, Edward Bluemel y Nyasha Hatendi. Disponible a partir del 15 de enero.

‘El botín’ (Película)

Matt Damon y Ben Affleck vuelven a trabajar juntos en este largometraje ambientado en el mundo policial. Ambos interpretan a un teniente y a un detective que, durante una investigación, encuentran una gran suma de dinero.

La tentación de quedarse con el botín genera tensiones dentro del equipo policial y despierta la atención de criminales que reclaman la propiedad del dinero. La amenaza no solo proviene del exterior, sino también del interior del grupo. Estreno: 16 de enero.

‘Bridgerton’ (Temporada 4, parte 1)

La exitosa saga romántica regresa con nuevos episodios centrados en Benedict Bridgerton. A diferencia de sus hermanos, él evita el matrimonio y defiende un estilo de vida sin compromisos.

Esa postura comienza a cambiar tras conocer a una misteriosa mujer durante un baile de máscaras. La obsesión por encontrarla lo empuja a replantear sus decisiones y a enfrentar sacrificios que no estaba dispuesto a asumir. Estreno: 29 de enero.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.