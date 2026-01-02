Viva

Enero en Netflix 2026: los estrenos imperdibles del mes que marcan la agenda de la plataforma

Netflix arranca 2026 con estrenos clave en enero. Series policiales, thrillers y regresos esperados marcan la agenda del ‘streaming’ este mes

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Enero trae a Netflix miniseries, películas y regresos exitosos que buscan captar al público desde los primeros días de 2026.
Enero trae a Netflix miniseries, películas y regresos exitosos que buscan captar al público desde los primeros días de 2026. (Archivo/Netflix/Archivo/Netflix)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCNetflixPelículasSeries
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.