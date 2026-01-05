¡Luisga de los Ajenos ya es papá! Vea cómo fue el nacimiento de Luca

Luisga Loría, cantante de Los Ajenos, y su prometida Mónica Barboza compartieron en redes sociales todos los detalles del nacimiento de su hijo Luca.

El 2026 comenzó con una de las alegrías más grandes para Luisga Loría, vocalista de la banda costarricense Los Ajenos: el nacimiento de su primer hijo. Su prometida, Mónica Barboza, dio la bienvenida al pequeño Luca el sábado 3 de enero, llenando de emoción y ternura a la familia.

En un video lleno de sentimiento, publicado en sus redes sociales, el intérprete de Mireya compartió con sus seguidores el momento en que llegó al mundo su primogénito. “Bienvenido Luca. El inicio de lo mejor de nuestras vidas. Así inicia este 2026”, escribió el orgulloso papá junto a las imágenes, que rápidamente conmovieron a miles de personas.

Las muestras de cariño no tardaron en inundar las redes. Fanáticos y amigos celebraron la noticia con mensajes llenos de buenos deseos: “Felicidades, Dios y la Virgen María cuiden y guíen siempre de él”, “Felicidades, qué gran regalo”, y “Bienvenido Luca, un abrazo a la familia”, fueron algunos de los comentarios que acompañaron la publicación.

Luisga anunció que sería papá en julio del 2025, en un concierto de Los Ajenos en Nicoya. Desde el escenario, con la emoción a flor de piel, reveló la noticia con una frase que ahora cobra un nuevo y hermoso sentido: “un nuevo miembro se une a nuestra banda”, dijo entonces, refiriéndose al embarazo de su pareja.