¡Luisga de los Ajenos ya es papá! Vea cómo fue el nacimiento de Luca

El bebé nació este sábado 3 de enero. El artista compartió en redes sociales detalles de la llegada de su primogénito

Por Fátima Jiménez
Luisga Loría
Luisga Loría, cantante de Los Ajenos, y su prometida Mónica Barboza compartieron en redes sociales todos los detalles del nacimiento de su hijo Luca. (Captura de video)







Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

