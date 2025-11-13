Viva

Luisga, de Los Ajenos, revela cuándo nacerá su bebé y el nombre que llevará

El artista pidió ‘bendiciones y buenas vibras’ para su familia

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Luisga Loría reveló que será padre por primera vez.
LuisGa, vocalista de Los Ajenos, se muestra entusiasmado ante la nueva etapa que está por comenzar como padre de familia. (Alonso Tenorio/ Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LuisgaLos AjenosBebé
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.