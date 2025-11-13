Luisga, de Los Ajenos, revela cuándo nacerá su bebé y el nombre que llevará

LuisGa, vocalista de Los Ajenos, se muestra entusiasmado ante la nueva etapa que está por comenzar como padre de familia.

El cantante LuisGa, vocalista del grupo costarricense Los Ajenos, y su prometida, Mónica Barboza, viven uno de los momentos más felices de su vida: la próxima llegada de su primer hijo, a quien llamarán Luca.

La pareja compartió la noticia con La Esquina 506 y expresó la emoción que los acompaña mientras cuentan los días para recibirlo, a mediados de enero del próximo año.

“Estamos esperándolo ya con muchas ganas de que esté aquí con nosotros (...). Les pedimos que nos manden todas sus bendiciones, todas sus buenas vibras”, dijo el artista, que no puede ocultar la sonrisa al hablar de su pequeño.

La historia de amor entre LuisGa y Mónica está marcada por cariño, compañerismo y superación. Hace un tiempo, el cantante atravesó un momento difícil de salud que lo llevó a replantearse su estilo de vida.

En ese proceso, Mónica, microbióloga de profesión, jugó un papel fundamental: fue ella quien notó que su pareja no estaba bien y, literalmente, le salvó la vida.

“Gracias a Dios que puso a Moni en mi camino. Gracias a ella por ayudarme con todo, porque el doctor me dijo que estuvimos cerca de que fuera demasiado tarde”, contó LuisGa en una reciente entrevista con La Nación, recordando ese punto de inflexión que lo llevó a dejar atrás su adicción al alcohol y a enfocarse en su bienestar.

Hoy, el cantante se muestra más pleno que nunca. Con la llegada de Luca y una nueva etapa de sobriedad, asegura vivir con gratitud y entusiasmo cada día.

Además, adelantó que cerrará el 2025 a lo grande, con un concierto junto a Los Ajenos el 31 de diciembre en la Fuente de la Hispanidad, donde promete despedir el año con la alegría y energía que siempre lo han definido.