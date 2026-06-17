Luis Miguel está hospitalizado; habría sido sometido a una intervención cardíaca

El cantante mexicano Luis Miguel se encuentra ingresado en un hospital de Nueva York tras someterse a una intervención quirúrgica en el corazón. Según información publicada por la revista española Semana, el artista de 56 años evoluciona de manera positiva y se recupera satisfactoriamente bajo estricta supervisión médica.

Hace unas semanas, en México, circularon versiones de que el intérprete de La chica del bikini azul estaría hospitalizado, sin embargo, fuentes cercanas al cantante habían negado esta información.

La revista señala que el cantante ha seguido un estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado.

Actualmente, Luis Miguel tiene 56 años de edad. (JAVIER TORRES/AFP)

Luis Miguel fue operado en el Hospital Monte Sinaí, uno de los de referencia en cardiología a nivel mundial, y ha estado acompañado en todo momento de su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas.

Tras varios años de ausencia, el artista volvió con Luis Miguel Tour 2023-2024, lo que marcó el regreso del cantante después de varios años de ausencia, convirtiéndose en uno de los acontecimientos musicales más exitosos de su carrera reciente.

La gira inició en agosto de 2023 en Buenos Aires, Argentina, y se extendió hasta finales de 2024.

Durante ese periodo, Luis Miguel ofreció más de 190 conciertos en América y Europa, con presentaciones en países como México, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Perú, España y República Dominicana, entre otros.

En México, uno de sus mercados más fuertes, agotó múltiples fechas en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.