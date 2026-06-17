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Luis Miguel está hospitalizado; habría sido sometido a una intervención cardíaca

El artista se encuentra bajo un estricto protocolo de cuidados en Nueva York, según la revista española ‘Semana’

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Por El Universal / México / GDA

El cantante mexicano Luis Miguel se encuentra ingresado en un hospital de Nueva York tras someterse a una intervención quirúrgica en el corazón. Según información publicada por la revista española Semana, el artista de 56 años evoluciona de manera positiva y se recupera satisfactoriamente bajo estricta supervisión médica.








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