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Luis Lauretto reaparece y habla sin filtros sobre su lucha contra el alcoholismo: esto dijo

El expresentador afirmó que él es ‘un milagro’ y destacó el apoyo psicológico que ha recibido durante el proceso

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Por Fátima Jiménez
Luis Lauretto
Luis Lauretto habló sobre su proceso de recuperación y los cambios que ha hecho para mantenerse alejado del alcohol. (Captura de video)







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Luis LaurettoAlcoholismo
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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