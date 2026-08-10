Luis Lauretto reaparece y habla sin filtros sobre su lucha contra el alcoholismo: esto dijo

Luis Lauretto habló sobre su proceso de recuperación y los cambios que ha hecho para mantenerse alejado del alcohol.

El expresentador de televisión Luis Lauretto reapareció públicamente y habló sobre su lucha contra el alcoholismo, una situación que, según relató, lo llevó a vivir en la calle desde enero de 2025.

En una entrevista con el programa De boca en boca, Lauretto aseguró que, en su proceso hacia la sobriedad, ha sido determinante alejarse de personas que antes formaban parte de su entorno.

“Dejé de escuchar gritos, gente malagradecida a mi alrededor... Podría utilizar este espacio para contarle a mucha gente lo que me hicieron, pero la ropa sucia se lava en la casa”, afirmó.

El expresentador también recomendó a quienes identifiquen señales de alcoholismo buscar ayuda profesional o grupos de apoyo.

“Si ustedes empiezan a notar que tienen problemas de alcoholismo, busquen ayuda, porque sí la hay. Como me dijeron a mí en Doble A (Alcohólicos Anónimos): solamente tenés que cambiar una cosa: todo. Tengo seis o siete meses de no saber lo que es tener ganas de un trago o de fumar; lo dejé todo”, manifestó.

El expresentador agradeció el apoyo de familiares, amistades y profesionales durante su proceso de rehabilitación. (Captura de video)

Lauretto relató que le pidió a Dios que lo ayudara y explicó que decidió compartir su experiencia públicamente para agradecer a las personas que lo acompañaron durante su recuperación. Entre ellas mencionó a Hanzel Carballo, Natalia Rodríguez, Jair, Raúl Cascante, Esteban Vargas y Nelson Guillén.

Asimismo, destacó el respaldo de sus hermanas por parte de padre, con quienes reconoció que no mantenía una buena relación hasta que llegaron a ayudarlo.

“El día que vi a una de mis hermanas entrar ahí a la clínica, para mí fue un impacto. Realmente fue algo conmovedor ver lo que están haciendo mis hermanas ahora, ese núcleo paterno que yo relegué”, añadió.

Según Lauretto, el acompañamiento psicológico financiado por su familia paterna le permitió reconocer la dimensión de su adicción.

“Ahora soy responsable de mis emociones. Evito personas y evito lugares”, agregó.

Lauretto cerró sus declaraciones con un mensaje de fe: “Si ustedes creen en los milagros, aquí tienen uno”.