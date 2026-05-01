Los Zumbis salen en edición especial este 1.° de mayo con descuento para uno de los eventos más esperados

Fernando de Narváez, creador de Los Zumbis, llegó a Costa Rica este jueves para participar de la MegaCon 2026.

Los Zumbis aterrizaron en La Nación hace menos de una semana y ya no dan tregua a la nostálgica y colorida alegría que traen consigo. No les bastó con salir en el mapa los domingos y con el afiche de los jueves, sino que también invadieron las páginas de este viernes 1.° de mayo con una edición especial.

Por si fuera poco, los queridos dinosaurios, además de entretenimiento, le traerán un tentador descuento en uno de los eventos masivos más esperados en Costa Rica.

Este viernes se publica un mapa especial en la edición empresa de este diario. Si usted lo presenta en la boletería, obtiene un 25% de descuento en el pase familiar para la MegaCon 2026, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Costa Rica este 2 y 3 de mayo.

Y este regalo de los Zumbis no era para menos, pues el colombiano Fernando de Narváez, papá de las divertidas criaturas, es uno de los invitados especiales de la convención.

La edición especial de este viernes 1.° de mayo no cuenta para la gran rifa de la moto Honda Navi.

Para participar de dicho sorteo es necesario tener los cinco mapas y los cinco afiches que se publicarán. Además, se debe llenar un formulario que se puede escanear con un código QR que está impreso en el periódico.