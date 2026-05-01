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Los Zumbis salen en edición especial este 1.° de mayo con descuento para uno de los eventos más esperados

Los queridos dinosaurios aparecerán en la edición de este viernes de ‘La Nación’

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Por Juan Pablo Sanabria y Jessica Rojas Ch.
29/04/2026, Alajuela, Aeropuerto Juan Santa María, llegada al país de Fernando Narváez creador de Los Zumbis.
Fernando de Narváez, creador de Los Zumbis, llegó a Costa Rica este jueves para participar de la MegaCon 2026. (José Cordero)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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