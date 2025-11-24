Los tres papeles que Eddie Murphy rechazó y que ahora lamenta profundamente

Eddie Murphy confirmó que rechazó participar en tres icónicas películas de Hollywood y que ahora se arrepiente de esas decisiones. La revelación surgió durante una entrevista donde el comediante admitió que declinó ofertas para actuar en producciones que se convirtieron en éxitos rotundos de taquilla y hoy son referentes del cine.

Murphy mencionó que renunció a papeles en Los Cazafantasmas (1984), Hora Pico (1998) y ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988). Estos filmes alcanzaron gran reconocimiento a nivel mundial y generaron franquicias o secuelas que todavía hoy mantienen una base de fanáticos sólida.

Los Cazafantasmas recaudó más de $243 millones en Estados Unidos. Su impacto permitió una secuela en 1989 y múltiples reinicios cinematográficos con la participación de su elenco original. Hora Pico también generó dos continuaciones tras el éxito de la primera película protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker. En el caso de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, la cinta se convirtió en una obra de culto y su audiencia continúa pidiendo una segunda parte.

Murphy explicó que el principal motivo de su arrepentimiento fue el enorme éxito comercial que alcanzaron estos proyectos. Según indicó, esas oportunidades habrían representado momentos clave para su carrera.

A pesar de haber perdido esos papeles, el actor cosechó numerosos logros con títulos como Un detective suelto en Hollywood, Un Príncipe en Nueva York, El Profesor Chiflado y Dr. Dolittle. Incluso, fue nominado al premio Óscar por su papel en Dreamgirls.

Uno de sus trabajos más destacados es en la saga Shrek, donde da voz al personaje Burro. Esta franquicia animada ha sido un fenómeno mundial desde su primera entrega en 2001. El quinto capítulo de la historia se estrenará en 2027, y Murphy regresará al elenco.

