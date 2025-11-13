Eddie Murphy explicó por qué evita asistir al Óscar: ‘Es falso allí’

Murphy aseguró que no asiste al Oscar porque todo le parece una actuación y el ambiente no le resulta natural.

Eddie Murphy, uno de los comediantes más reconocidos de Hollywood, explicó por qué no asiste a premiaciones como el Oscar. El actor de 64 años ofreció sus declaraciones en el documental Being Eddie (2025), que repasa su trayectoria artística y aspectos de su vida personal.

Murphy recibió una nominación al premio Óscar en 2007 como Mejor Actor de Reparto, por su interpretación en la película Dreamgirls: En busca de un sueño (2006). También ha ganado dos Globos de Oro, uno por esa misma cinta y otro como reconocimiento a su carrera. En 2020 obtuvo un Emmy por su participación especial en el programa Saturday Night Live.

A pesar de su historial de galardones, el actor afirmó que no se siente cómodo en ambientes donde muchas personas famosas compiten por un trofeo. Calificó ese tipo de eventos como espacios incómodos, donde todo parece una actuación y se percibe como algo artificial.

Durante su intervención en el documental, Murphy afirmó: “Todo el mundo está actuando y es falso allí”. Según explicó, no se siente cómodo en ese tipo de ambientes, donde todo le parece artificial. Considera extraño estar rodeado de figuras públicas en una dinámica que no percibe como auténtica.

Como parte del contenido audiovisual, se repasaron dos de sus apariciones en los premios Óscar. En una de ellas presentó la categoría de Mejores Efectos Especiales durante una ceremonia en la década de 1980. En otra, anunció al ganador del Óscar a Mejor Película en 1988.

