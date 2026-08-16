Los Tenores cumplen 10 años: tres voces que encontraron en la complicidad su propia identidad

En octubre del 2016, Los Tenores dieron su primer concierto oficial. Entonces eran cuatro, pero el grupo se transformó en un trío que mantiene su esencia de excelencia vocal.

Han pasado 10 años desde que un concierto formal los unió en el escenario. Era un sueño que hoy celebra esa primera década de trayectoria en la música costarricense, formada con voces que al día de hoy ya son patrimonio de la cultura tica. Los Tenores ya no necesitan explicar quiénes son: su sonido los identifica.

Han cantado grandes obras de la música clásica, pero su labor recae más en llevar el pop, la balada y hasta las rancheras a otro nivel de interpretación con el classical crossover, el sello que los ha hecho reconocidos a lo largo del país. Cantan por igual en grandes teatros así como en iglesias, plazas y escenarios de pueblos pequeños. Su repertorio de música lírica convive con boleros y canciones latinoamericanas.

En ese camino recorrido aprendieron que, para que tres voces suenen como una sola, no basta con cantar bien, sino que también hay que escucharse, ceder, acompañarse y disfrutar juntos. Al inicio eran cuatro, pero ahora cantan tres y eso basta, porque más que el arte, los unen la amistad y la complicidad que va de lo personal al escenario.

Joaquín Yglesias, Arnoldo Castillo y Rodolfo González celebran este 2026 una década desde que Los Tenores comenzaron formalmente su camino. Su primera presentación juntos fue el 1.° de octubre de 2016; desde entonces, no han parado.

“La gran enseñanza es que todos tenemos una visión similar de excelencia artística, de legado, de comunicación”, expresó Castillo sobre la relación profesional que tiene con sus colegas y compañeros.

Esta visión que narra el intérprete va más allá de las tarimas y los estudios de grabación; también tiene mucho que ver con lo personal. “Nos hemos hecho muy amigos”, agregó.

Arnoldo Castillo, Rodolfo González y Joaquín Yglesias formaron una relación de amistad más allá de los escenarios durante estos primeros 10 años de Los Tenores. (Alonso Tenorio)

Los tres coinciden en que mantenerse en la escena costarricense no es algo fácil y menos para un grupo donde hay varios integrantes. Es por esta razón que la palabra ego queda fuera de todo espacio que comparten. Aprendieron que el protagonismo no siempre corresponde a la voz principal.

“En cuanto a sonido y ensamble, a veces cuesta encontrar ese estilo y que todos anduviéramos en el mismo camino. Hay que entender que yo no puedo ser siempre el solista e intentar sonar más fuerte porque comprometo la unidad y la integridad del proyecto”, manifestó Yglesias.

En este ensamble hay momentos para ser corista, hacer contracantos, aportar texturas y ayudar a que otra voz luzca. Esa madurez vocal y profesional fue construyendo poco a poco algo que hoy consideran una de las mayores conquistas de Los Tenores: su identidad reconocible.

Sobre esta esencia, González fue enfático en explicar que sí, la fórmula del grupo tiene otras versiones internacionales, pero a los ticos los identifica algo en especial: “Comenzamos cantando cosas que ya interpretaban o habían arreglado grupos o cantantes famosos. Pero cuando nos empezamos a descubrir, nos dedicamos a la música latina como la de Armando Manzanero o Jairo, también rancheras. Muchos hacían canciones en inglés y nadie estaba volviendo a ver lo nuestro”, dijo.

El sonido propio de Los Tenores

El classical crossover siempre ha sido la dirección: combinar lo clásico con lo popular. La historia de Los Tenores inició con cuatro voces: Castillo, Yglesias, González y el mexicano Ricardo Bernal; con ellos la propuesta era la combinación de distintos registros y estilos, algo que se mantiene actualmente después de la salida del azteca.

La decisión de interpretar música en español, hecha con historia latinoamericana, también tenía que ver con quiénes son ellos y con el público al que querían llegar.

“Esa parte ha sido muy rica porque la gente siente y se identifica con las piezas, se emocionan. Es parte de nuestra cultura”, aseveró González.

Sus voces tienen colores y formaciones distintas: algunas se acercan más a lo lírico y a lo clásico, mientras que otras se mueven más hacia el pop. Esa mezcla les permite pasar de un repertorio a otro sin abandonar la esencia del grupo.

“La combinación de estas voces genera texturas y sonidos muy amigables, muy cercanos y cálidos, y nos permite también cantar muchos repertorios”, explicó Castillo.

Aquí es donde aparece otra de las palabras que definen su filosofía: fusión. Para ellos, acercar la música lírica a un público amplio no significa renunciar a la exigencia artística, sino abrir puertas.

“Está muy bien mantener las tradiciones. Está muy bien cantar Puccini, Verdi o Wagner, hay que conservarlo porque son joyas de la humanidad; pero también está bien evolucionar”, manifestó Yglesias.

La fusión les da riqueza de repertorio y abre el acercamiento al público, siempre con la mirada puesta en que esa apertura no debe significar perder el elemento lírico y la voz educada.

Tres tenores

Lo que en un comienzo fue un cuarteto se transformó con la salida de Bernal, pero no provocó una ruptura del proyecto; más bien, la nueva era les permitió explorar otra posibilidad: invitar a otros artistas y jugar con diferentes combinaciones.

Eso es lo que se verá en el concierto de aniversario que ofrecerán Los Tenores el 22 de agosto en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José. Las entradas están a la venta en el sitio eticket.cr.

Para este espectáculo compartirán escenario con invitados especiales que representan generaciones y estilos diferentes: Ricardo Padilla y Jeff Onn. En escena también estará la Orquesta Universal en su versión big band con más de 20 músicos.

El recital hará un recorrido por las distintas etapas de la agrupación en estos 10 años y sumará novedades y los artistas invitados.

La intención no es solamente hacer un concierto retrospectivo. Quieren que el público pueda reconocer canciones, recordar momentos y, al mismo tiempo, encontrarse con algo nuevo.