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Los Tenores cumplen 10 años: tres voces que encontraron en la complicidad su propia identidad

Joaquín Yglesias, Arnoldo Castillo y Rodolfo González celebrarán su primera década como grupo con un concierto en el Melico Salazar

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Por Jessica Rojas Ch.
Los Tenores
En octubre del 2016, Los Tenores dieron su primer concierto oficial. Entonces eran cuatro, pero el grupo se transformó en un trío que mantiene su esencia de excelencia vocal. (Alonso Tenorio)







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Los TenoresMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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