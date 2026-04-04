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Los mejores K-dramas de 2026: descubra los 10 más destacados del primer trimestre del año

Lista de los mejores doramas de 2026 en ‘streaming’. Conozca las series más populares del año, sus historias, calificaciones y dónde verlas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Este K-drama presenta la historia de un intérprete con dificultad para expresar emociones y una actriz marcada por experiencias pasadas.
El k-drama ‘¿Cómo se traduce el amor?’ presenta la historia de un intérprete con dificultad para expresar emociones y una actriz marcada por experiencias pasadas. (Netflix /Netflix)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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