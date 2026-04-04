Los mejores K-dramas de 2026: descubra los 10 más destacados del primer trimestre del año

El k-drama ‘¿Cómo se traduce el amor?’ presenta la historia de un intérprete con dificultad para expresar emociones y una actriz marcada por experiencias pasadas.

Los k-dramas más destacados de 2026 ya marcan tendencia en el inicio del año. Las producciones asiáticas captan la atención del público con historias de romance, suspenso y comedia romántica. Las valoraciones en IMDb y My Drama List reflejan su impacto en plataformas de streaming.

Entre los títulos más comentados destacan ¿Cómo se traduce el amor?, El arte de Sarah y Novio por suscripción, que evidencian la variedad de propuestas disponibles en Netflix, Rakuten Viki y Amazon Prime Video.

A continuación, usted puede conocer los principales k-dramas del primer trimestre de 2026 y dónde verlos.

‘Amor entre líneas’

Este k-drama de romance y misterio sigue a una joven que entra en un juego investigativo tras la desaparición de su prometido. En ese entorno conoce a un hombre que también existe en la vida real. Tiene 28 episodios. Registra una calificación de 8,3 en IMDb y 8,8 en My Drama List. Disponible en Rakuten Viki.

‘¿Cómo se traduce el amor?’

Este k-drama romántico presenta a un intérprete con dificultad para expresar emociones y a una actriz marcada por su pasado. Ambos coinciden durante un viaje a Japón. La relación evoluciona entre tensiones y sentimientos. Cuenta con 12 episodios. Tiene una nota de 8 en IMDb y 8,4 en My Drama List. Disponible en Netflix.

‘El arte de Sarah’

Esta serie asiática de suspenso psicológico relata el caso de una mujer vinculada a un crimen tras el hallazgo de un cuerpo. La investigación revela secretos que ponen en duda su identidad. Tiene ocho episodios. Su calificación es de 7,4 en IMDb y 8,1 en My Drama List. Disponible en Netflix.

‘Fiebre de primavera’

Este k-drama de comedia romántica aborda la historia de una profesora que se muda al campo tras un evento traumático. Allí conoce a un hombre que influye en su proceso personal. Cuenta con 12 episodios. Registra 7,3 en IMDb y 8 en My Drama List. Disponible en Amazon Prime Video.

‘Novio por suscripción’

Este k-drama de romance y fantasía sigue a una productora que utiliza un simulador de citas. La situación se complica cuando mezcla vínculos virtuales con sentimientos reales hacia un colega. Tiene 10 episodios. Logró una nota de 7,4 en IMDb y 8,1 en My Drama List. Disponible en Netflix.

‘Hong, la infiltrada’

Este k-drama de comedia y suspenso presenta a una investigadora que se infiltra en una empresa, cuya misión se complica al reencontrarse con un antiguo amor. Cuenta con 16 episodios. Registró 7,1 en IMDb y 8,4 en My Drama List. Disponible en Netflix.

‘El regreso del juez’

Este k-drama de drama jurídico y fantasía sigue a un juez corrupto que regresa al pasado tras un atentado. Busca desmontar la red que ayudó a construir. Tiene 14 episodios. Alcanzó una nota de 7,7 en IMDb y 8,1 en My Drama List. Disponible en Rakuten Viki.

‘Nuestro universo’

Este k-drama de comedia romántica narra la convivencia de dos cuñados que deben cuidar a un bebé. La experiencia transforma su relación. Cuenta con 12 episodios. Registró 7,3 en IMDb y 7,6 en My Drama List. Disponible en Rakuten Viki.

‘Positivo, es suyo’

Este k-drama romántico presenta un embarazo inesperado tras un encuentro casual entre dos profesionales. Tiene 12 episodios. Tiene una calificación de 6,8 en IMDb y 7,4 en My Drama List. Disponible en Rakuten Viki.

‘De repente humana’

Este k-drama de fantasía y romance sigue a una criatura sobrenatural que pierde sus poderes tras enamorarse y debe adaptarse a la vida humana. Cuenta con 12 episodios. Su calificación es de 7 en IMDb y 7,8 en My Drama List. Disponible en Netflix.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.