Los K-dramas que llegan a Netflix en 2026: romances, acción y fantasía que buscan dominar la plataforma

Netflix amplía su catálogo coreano en 2026 con romances, thrillers y fantasía. Entre los estrenos figuran El arte de Sarah y Sabuesos 2.

Netflix reforzará su apuesta por los K-dramas en 2026 con una amplia lista de estrenos que incluye romances, comedias, thrillers, fantasía y terror. La plataforma adelantó los títulos coreanos más esperados del año, entre los que destacan nuevas historias y el regreso de series exitosas como Sabuesos, temporada 2 y producciones originales como El arte de Sarah.

La estrategia responde al crecimiento sostenido del contenido coreano en el catálogo. En semanas recientes, varias producciones de Corea del Sur lograron posiciones destacadas en el Top 10 global de Netflix. Para 2026, la empresa proyecta mantener esa tendencia con más de una decena de estrenos.

Entre los proyectos que generan mayor expectativa figura Possible Love, dirigida por Lee Chang-dong y protagonizada por Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung y Cho Yeo-jeong, una producción que combina drama y exploración emocional desde ángulos poco convencionales.

Lista de los estrenos coreanos de Netflix en 2026

1. El arte de Sarah (The Art of Sarah)

La historia sigue a Sarah Kim, una mujer decidida a construir una vida lujosa aunque su ambición se sostenga en una mentira. En paralelo, Mu-gyeong persigue la verdad detrás de esa fachada.

Estreno: 13 de febrero de 2026

Dirección: Kim Jin-min

2. Boyfriend on Demand

Una productora de webtoons agotada se suscribe a un servicio de citas virtuales. Su rutina cambia al ingresar en un mundo digital con parejas aparentemente perfectas.

Estreno: 2026

Dirección: Kim Jung-sik

3. Sabuesos, temporada 2 (Bloodhounds)

Los jóvenes boxeadores Gun-woo y Woo-jin regresan con más acción. Esta vez apuntan a una liga internacional de boxeo ilegal.

Estreno: 2026

Dirección: Kim Joo-hwan

4. If Wishes Could Kill

Un grupo de estudiantes de secundaria queda condenado por una aplicación que concede deseos. El tiempo y una maldición mortal marcan la carrera por sobrevivir.

Estreno: 2026

Dirección: Park Youn-seo

5. Notes from the Last Row

Un profesor de literatura descubre el talento oculto de un estudiante misterioso. Las sesiones privadas entre ambos derivan en una relación peligrosa.

Estreno: 2026

Dirección: Kim Gyu-tae

6. Sold Out on You

Una comedia romántica marcada por constantes choques entre un granjero con múltiples trabajos y una famosa presentadora de televisión que padece insomnio.

Estreno: 2026

Dirección: Ahn Jong-yeo

7. Teach You a Lesson

Una serie centrada en una oficina gubernamental creada para restaurar la autoridad docente en medio de conflictos escolares y sociales.

Estreno: 2026

Dirección: Hong Jong-chan

8. The WONDERfools

Ambientada en 1999, la trama sigue a habitantes comunes que adquieren superpoderes y enfrentan amenazas que ponen en riesgo la paz de su ciudad.

Estreno: 2026

Dirección: Yoo In-sik

9. We Are All Trying Here

Un hombre lidia con los celos y la envidia mientras busca equilibrio emocional en un entorno donde otros parecen avanzar con mayor facilidad.

Estreno: 2026

Dirección: Cha Young-hun

10. Mousetrap

Basada en el webtoon Field Mouse, la serie aborda una intensa búsqueda de verdades ocultas donde la realidad y el engaño se confunden.

Estreno: 2026

Dirección: Kim Hong-sun

11. Our Sticky Love

Una fiscal con amnesia termina viviendo con un entrenador de boxeo que asegura ser su novio. El pasado criminal y un antiguo amor complican la relación.

Estreno: 2026

Dirección: Kim Jang-han

12. The East Palace

Un hombre capaz de cruzar al mundo de los fantasmas y una dama de la corte con un secreto investigan los misterios de un palacio maldito.

Estreno: 2026

Dirección: Choi Jung-kyu

13. The Scandal

Un peligroso juego amoroso en la era de Joseon involucra a una mujer con habilidades extraordinarias y al mayor seductor del reino.

Estreno: 2026

Dirección: Jung Ji-woo

14. Dead-End Job

Un joven acepta trabajos de medio tiempo con salarios desproporcionados. Pronto queda atrapado en un entorno laboral infernal.

Estreno: 2026

Dirección: Kim Da-min

15. Road

Dos detectives investigan una serie de asesinatos transfronterizos marcados por cuerpos retorcidos y mensajes inquietantes.

Estreno: 2026

Dirección: Han Jun-hee

16. Take Charge of My Heart

Una comedia romántica gira en torno a un hombre con un corazón artificial que pierde energía y una mujer con la capacidad de recargarlo.

Estreno: 2026

Dirección: Park Soo-won

17. Tantara

La serie retrata el ascenso de figuras marginadas dentro de la industria del entretenimiento coreano entre las décadas de 1960 y 1980.

Estreno: 2026

Dirección: Lee Yoon-jung

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.