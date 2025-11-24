Los hijos de Macaulay Culkin no lo reconocen en ‘Mi pobre angelito’ y él prefiere que siga así: esta es la razón

Los hijos de Macaulay Culkin no lo reconocen como el niño protagonista de Mi pobre angelito.

Macaulay Culkin, actor estadounidense de 45 años, aseguró que sus hijos desconocen que él fue el protagonista de la exitosa película Mi pobre angelito. Culkin es padre de Dakota, de 4 años, y Carson, de 3, fruto de su relación con la actriz Brenda Song.

Durante una sesión especial de la película en Long Beach, Florida, el actor compartió detalles sobre cómo sus hijos perciben el clásico navideño. Ambos menores han visto en repetidas ocasiones los filmes de 1990 y 1992, sin darse cuenta de que el niño travieso que aparece en pantalla es su propio padre.

La revelación la hizo el sábado 22 de noviembre, durante el evento llamado A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, organizado para celebrar los 35 años del estreno del primer filme. Tras la proyección, Culkin conversó con los asistentes y respondió preguntas sobre la experiencia de ver la película junto a sus hijos.

Según relató, los niños disfrutan mucho ambas entregas de la saga. Sin embargo, aclaró que aún no los ha puesto al tanto de su rol como Kevin McCallister. Añadió que los pequeños no lo reconocen porque son muy jóvenes, y expresó su intención de mantener ese secreto el mayor tiempo posible.

Durante su niñez, Macaulay Culkin también participó en otras producciones como Mi primer beso (1991), The good son (1993) y Ricky Ricón (1994). En 1995, se alejó de Hollywood y no regresó al cine sino hasta el año 2003, cuando formó parte del elenco de la película Party Monster.

Más recientemente, Culkin tuvo apariciones en series y también prestó su voz a personajes de película de animación. Además, es miembro de la banda de rock experimental Pizza Underground, un proyecto artístico alternativo que combina música y humor.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.