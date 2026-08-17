Los emotivos regalos que recibió Carolina Jaikel de sus hijos el Día de la Madre: ‘Vas a vencer el cáncer’

Los hijos de Carolina Jaikel la sorprendieron con cartas llenas de cariño en el Día de la Madre.

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, compartió los emotivos regalos que recibió de sus hijos, Benjamín y Leonardo, con motivo del Día de la Madre.

Se trata de dos cartas en las que los pequeños le expresaron su amor y admiración, en medio del proceso de salud que enfrenta Jaikel: cáncer de pulmón en etapa 4 con metástasis ósea.

Benjamín le escribió a su madre un mensaje de apoyo y esperanza, acompañado de una cruz dibujada y pintada por él, así como varios corazones rojos.

“Dios siempre va a estar con vos. Sos la mejor mamá del mundo. Vas a vencer el cáncer. Te amo mucho”, le escribió.

En su mensaje, Benjamín le recordó a Carolina Jaikel que cuenta con el amor de Dios y la animó en su proceso de salud. (Tomada de redes sociales)

Por su parte, Leonardo le entregó una carta en la que las primeras letras de cada oración forman la palabra “Mami”.

“Mami, sos la mujer más bonita del mundo. Amor te tengo mucho. Mamá te quiero hasta las estrellas. Importante sos para mí”.

El niño ilustró el mensaje con un dibujo en el que aparece junto a su mamá y agregó un “te amo”.

Carolina también compartió una particularidad del retrato: Leonardo se dibujó vestido con los colores de Liga Deportiva Alajuelense.

“Leo siempre vestido con colores de la Liga”, escribió Jaikel, junto a emoticones de risa y amor.

Las cartas se sumaron a las numerosas muestras de apoyo que Jaikel ha recibido durante su tratamiento. La comunicadora ha compartido en redes sociales parte de este proceso, acompañada por su esposo y sus hijos, quienes se convirtieron en una de sus principales fuentes de fortaleza.