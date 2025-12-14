Los Ajenos encienden las alarmas con esta importante aclaración: ‘Lamentamos los inconvenientes’

Los Ajenos tocarán su nuevo show 'Amor' en un concierto en La Sabana este domingo 14 de diciembre.

Pocas veces se ve a la agrupación costarricense Los Ajenos preocupados por alguna situación negativa que los involucre, pero esta vez hubo algo que los obligó a hacer una importante aclaración en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, los integrantes del grupo llamaron la atención al publicar un comunicado en el que afirman que se anunció un concierto suyo para este martes 16 de diciembre en las Fiestas del Roble de Puntarenas; sin embargo, esa información es falsa.

“Les informamos que Los Ajenos no tenemos ningún contrato para el mencionado concierto, por lo tanto, no está dentro de nuestros compromisos”, se lee en la publicación. Además, agregaron: “Lamentamos los inconvenientes provocados por quienes han hecho los anuncios”.

Lo que sí tienen programado es un show en El Mercadito de Ilusiones en La Sabana, a partir de las 7 p. m., donde presentarán su nuevo espectáculo titulado Amor. En esta actividad también se presentarán Maromero, Vía Libre, In Betwin, La Solución, Marfil y Tapón. La música inicia a las 11 a. m.