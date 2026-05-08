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Los 10 mejores doramas japoneses de todos los tiempos, según MyDramaList

Romance, suspenso, dramas históricos y series que marcaron generaciones forman parte de la lista definitiva de MyDramaList

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Por O Globo / Brasil / GDA
MyDramaList destacó las series japonesas más populares entre los fanáticos del género.
MyDramaList destacó las series japonesas más populares entre los fanáticos del género. (Netflix /Netflix)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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