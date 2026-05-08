Los 10 mejores doramas japoneses de todos los tiempos, según MyDramaList

MyDramaList destacó las series japonesas más populares entre los fanáticos del género.

Las producciones japonesas ganaron espacio entre los fanáticos de las series asiáticas gracias a historias de romance, suspenso y drama histórico. El sitio especializado MyDramaList, una de las comunidades más reconocidas del género, elaboró un ranking con los títulos japoneses mejor evaluados por los usuarios.

La lista incluye éxitos recientes como Alice in Borderland, el drama romántico First Love y la serie histórica Xógum, además de clásicos que mantienen una fuerte popularidad entre el público.

Estas son las 10 producciones japonesas con las mejores calificaciones y las plataformas donde están disponibles.

1. ‘Alice in Borderland’ (2020)

La serie basada en el manga de Haro Aso alcanzó una calificación de 8,9 en MyDramaList. La trama sigue a Arisu, un joven que aparece en Tokio vacía y debe superar juegos mortales para sobrevivir junto a sus amigos.

El elenco principal incluye a Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya y Nijiro Murakami.

Género: Suspenso psicológico y ciencia ficción

Suspenso psicológico y ciencia ficción Episodios: 22

2. ‘Corazón de cristal’ (2025)

La producción adapta la novela Glass Heart. La historia sigue a Akane Saionji, una baterista expulsada de su banda que recibe una nueva oportunidad musical junto a un artista reservado.

La serie explora conflictos emocionales y relaciones personales dentro de la industria musical.

Género: Musical, drama y romance

Musical, drama y romance Episodios: 10

3. ‘First Love’ (2022)

Inspirada en canciones de Hikaru Utada, la serie desarrolla la historia de Yae y Harumichi desde la adolescencia hasta la adultez.

El drama romántico recibió elogios por su narrativa íntima y por el desarrollo de sus personajes.

Género: Romance

Romance Episodios: 9

4. ‘Boys Over Flowers’ (2005)

La adaptación japonesa del manga de Yoko Kamio muestra la historia de Makino Tsukushi, una estudiante becada en una escuela dominada por jóvenes millonarios conocidos como F4.

La serie se convirtió en una de las versiones más populares de la obra entre los seguidores del género.

Género: Comedia romántica

Comedia romántica Episodios: 9

5. ‘Una historia de amor incurable’ (2020)

La trama sigue a Nanase Sakura, una enfermera que consigue empleo en el mismo hospital donde trabaja el médico que admiró durante años.

Sin embargo, descubre que él tiene una personalidad muy distinta a la que imaginó.

Género: Comedia romántica

Comedia romántica Episodios: 10

6. ‘Para ti en la plenitud de la vida’ (2007)

También conocida como HANA-KIMI, la serie presenta a Mizuki Ashiya, una estudiante que se disfraza de hombre para ingresar a un internado masculino y acercarse a su ídolo deportivo.

La producción permanece entre las comedias románticas japonesas más recordadas.

Género: Comedia romántica

Comedia romántica Episodios: 12

7. ‘1 Litro de lágrimas’ (2005)

El drama se basó en la historia real de Aya Kito. La serie retrata la vida de una adolescente diagnosticada con una enfermedad degenerativa que altera progresivamente su movilidad.

La producción obtuvo una de las notas más altas del ranking.

Género: Drama

Drama Episodios: 11

11 Dónde verla: Rakuten Viki

8. ‘No lo llames misterio’ (2022)

La serie sigue a Totonou Kuno, un universitario acusado de asesinato que utiliza su capacidad de observación para demostrar su inocencia.

La narrativa se enfoca en diálogos y análisis de comportamiento humano.

Género: Suspenso

Suspenso Episodios: 12

9. ‘Unnatural’ (2018)

El drama criminal presenta a Mikoto Misumi, una médica forense que investiga muertes sospechosas en un laboratorio especializado.

La producción ganó varios premios en Japón y destacó por combinar ciencia forense con conflictos sociales.

Género: Drama criminal

Drama criminal Episodios: 10

10. ‘Shōgun’ (2024)

La serie inspirada en la novela de James Clavell se desarrolla en el Japón del siglo XVII. La historia sigue al marinero inglés John Blackthorne tras un naufragio que lo involucra en disputas políticas y militares.

La producción recibió nominaciones al Emmy y se convirtió en uno de los dramas históricos más comentados del último año.

Género: Drama histórico

Drama histórico Episodios: 10

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.