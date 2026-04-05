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Las 12 mejores miniseries de la historia, según Rotten Tomatoes: Historias intensas que puede ver en pocas horas

Descubra cuáles miniseries dominan el ranking mundial con historias intensas, giros inesperados y actuaciones destacadas que capturan la atención en el primer episodio

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Por O Globo / Brasil / GDA
Ranking de miniseries destacadas por Rotten Tomatoes con relatos intensos y pocos episodios ideales para ver en poco tiempo.
Ranking de miniseries destacadas por Rotten Tomatoes con relatos intensos y pocos episodios ideales para ver en poco tiempo. (Archivo/Netflix)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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