Las 12 mejores miniseries de la historia, según Rotten Tomatoes: Historias intensas que puede ver en pocas horas

Ranking de miniseries destacadas por Rotten Tomatoes con relatos intensos y pocos episodios ideales para ver en poco tiempo.

Las miniseries mejor valoradas por Rotten Tomatoes destacan por relatos breves y contundentes. Estas producciones combinan drama, suspenso y actuaciones sólidas. Logran atrapar desde el primer episodio hasta el cierre.

Títulos como The Queen’s Gambit, Mare of Easttown y Baby Reindeer figuran entre las más reconocidas. Todas ofrecen historias completas en pocos capítulos y son opciones ideales para quienes buscan contenido de alta calidad sin largas temporadas.

A continuación, el listado completo con las 12 miniseries mejor calificadas:

1. ‘The Narrow Road to the Deep North’ (2025) – 100%

Un médico australiano enfrenta los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda un amor del pasado mientras trabaja en condiciones extremas. Tiene cinco episodios. Disponible en Universal+.

2. ‘Baby Reindeer’ (2024) – 99%

Un comediante entra en una relación obsesiva e inusitada con una mujer. El vínculo expone traumas personales. Cuenta con siete episodios. Disponible en Netflix.

3. ‘Alias Grace’ (2017) – 99%

Una joven acusada de asesinato recibe una nueva evaluación años después. La historia plantea dudas sobre su culpabilidad. Tiene seis episodios. Disponible en Netflix.

4. ‘Dying for Sex’ (2025) – 98%

Una mujer con cáncer terminal decide explorar sus deseos personales e inicia una etapa de redescubrimiento junto a su mejor amiga. Consta de ocho episodios. Disponible en Disney+.

5. ‘Adolescence’ (2025) – 97%

Un joven de 13 años enfrenta una acusación por un grave crimen. El caso afecta a su familia y a su comunidad. Disponible en Netflix.

6. ‘When They See Us’ (2019) – 96%

Cinco jóvenes son acusados injustamente de un delito en Nueva York, Estados Unidos. La historia muestra fallas del sistema judicial. Tiene cuatro episodios. Disponible en Netflix.

7. ‘The Queen’s Gambit’ (2020) – 96%

Una prodigio del ajedrez busca convertirse en la mejor del mundo, mientras enfrenta adicciones y conflictos personales. Tiene siete episodios. Disponible en Netflix.

8. ‘Chernobyl’ (2019) – 95%

Científicos y autoridades reaccionan ante un desastre nuclear en 1986. La trama muestra consecuencias humanas y técnicas. Tiene cinco episodios. Disponible en HBO Max.

9. ‘Mare of Easttown’ (2021) – 95%

Una detective investiga un asesinato en una comunidad pequeña y enfrenta conflictos personales durante el caso. Tiene siete episodios. Disponible en HBO Max.

10. ‘The Little Drummer Girl’ (2018) – 95%

Una actriz se infiltra en una misión de espionaje. Su identidad entra en crisis durante la operación. Tiene seis episodios.

11. ‘Olive Kitteridge’ (2014) – 94%

Una profesora analiza su vida y sus relaciones. La historia muestra tensiones familiares a lo largo del tiempo. Tiene cuatro episodios. Disponible en HBO Max.

12. ‘The Night Of’ (2016) – 94%

Un joven enfrenta un proceso judicial tras ser acusado de asesinato. El caso revela fallas del sistema legal. Tiene ocho episodios. Disponible en HBO Max.

Estas producciones destacan por su alta valoración crítica y por ofrecer historias completas en pocos capítulos. Cada una presenta enfoques distintos. Todas comparten narrativas intensas y bien desarrolladas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.