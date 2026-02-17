Logan Paul, estrella de la WWE, vende la carta más cara en la historia: Pikachu Illustrator alcanza $16,4 millones

Una Pikachu Illustrator PSA 10 se vendió por $16,4 millones y estableció un récord mundial en subastas de cartas.

La icónica Pikachu Illustrator con calificación perfecta PSA 10, propiedad del creador de contenido y luchador de la WWE Logan Paul, se vendió por $16.492.000 en una subasta organizada por Goldin en Estados Unidos. La operación estableció un nuevo récord como la carta coleccionable más costosa jamás vendida en subasta.

La pieza ya había marcado un hito en 2021, cuando Paul la adquirió en una venta privada por $5.275.000. En aquella ocasión, también se convirtió en la carta de Pokémon más cara del mundo. Ahora superó su propia marca y rompió el récord global en el mercado de tarjetas de colección.

El evento contó con la presencia de un representante de Guinness World Records, quien validó oficialmente la transacción como la más alta registrada en una subasta para este tipo de artículo. El precio final incluyó la prima del comprador, habitual en este tipo de procesos.

Congratulations to @LoganPaul and the team at @GoldinCo on a historic night 🥳 pic.twitter.com/0vpWfzYw9s — Guinness World Records (@GWR) February 16, 2026

La carta fue adquirida por AJ Scaramucci, quien la recibió al finalizar la puja colocada en un collar con diamantes valorado en $75.000. El monto ganador alcanzó los $13,3 millones antes de sumar los cargos adicionales, tras casi tres horas de ofertas extendidas.

La Pikachu Illustrator es considerada una de las piezas más raras del universo Pokémon. Solo se entregaron 39 copias en 1998 como premio a ganadores de un concurso de ilustración en Japón. No se comercializó en tiendas ni tuvo distribución masiva.

El diseño estuvo a cargo de Atsuko Nishida, ilustradora reconocida como creadora original de Pikachu. Ese origen histórico, junto con su extrema escasez, impulsó su valor en el mercado internacional de coleccionistas.

La carta posee una calificación PSA 10, la más alta otorgada por Professional Sports Authenticator. El sistema evalúa aspectos como bordes, brillo, centrado e integridad general. De acuerdo con registros públicos, esta es la única copia con puntuación perfecta.

Paul ya había exhibido la pieza en eventos públicos, incluido su debut en WrestleMania 2022, donde apareció con la carta colgada al cuello durante una presentación junto al luchador The Miz.

La venta confirma el creciente interés por el mercado de objetos de colección vinculados a la cultura pop y evidencia el nivel de inversión que alcanzan piezas consideradas únicas.