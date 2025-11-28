Cómic de Superman se vende en millonaria suma y se convierte en el más caro de la historia

Ejemplar de Superman No. 1 de 1939 se vende en $9,12 millones en Heritage Auctions y se convierte en el cómic más caro de la historia, gracias a su rara nota CGC de 9,0.

Un ejemplar de Superman No. 1 de 1939 se convirtió en el cómic más caro jamás vendido al alcanzar $9,12 millones, con prima del comprador incluida, en una subasta de Heritage Auctions realizada este jueves 20 de noviembre en Estados Unidos.

La pieza, descubierta en el ático de la casa de una familia del norte de California tras la muerte de la madre en 2023, obtuvo una calificación de 9 en la escala de 10 puntos de la firma Certified Guaranty Company (CGC), considerada la mayor empresa de gradación independiente de cómics en el mundo, según informó Heritage.

“Estoy encantado por nuestro consignatario Superman.° 1 marca un hito en la historia de la cultura pop, y este ejemplar no solo se encuentra en un estado sin precedentes, sino que también esconde una historia digna de una película. Me alegró ver que el precio lo reflejara y me honra que Heritage haya recibido este icónico cómic", expresó Lon Allen, vicepresidente de Subastas Heritage.

Pese a que el cómic permaneció durante décadas en una caja de cartón, protegido solo por un montón de periódicos antiguos, su estado de conservación permitió obtener una nota que muy pocas piezas de esa época alcanzan en el mercado internacional.

El monto de $9,12 millones superó con amplitud el récord anterior del mercado de cómics, que pertenecía a un ejemplar de Action Comics No. 1 con nota 8,5, vendido en $6 millones también a través de Heritage Auctions en 2024.

La casa de subastas indicó que este resultado podría verse, en el futuro, como una etapa temprana en la entrada del coleccionismo de cultura popular a los niveles más altos del mercado de subastas, con valores e históricos cada vez más visibles para compradores de todo el mundo.

El ejemplar vendido es uno de solo siete conocidos con una nota CGC de 6 o superior, lo que lo sitúa por encima de copias muy apreciadas por coleccionistas, como las de las llamadas pedigrí Mile High y Davis Crippen.

Según Heritage, existen menos de 100 copias registradas de Superman No. 1 en cualquier estado, incluso aquellas restauradas, lo que refuerza la rareza de este ejemplar y ayuda a explicar el nivel de interés y de pujas alcanzado durante la subasta.