Cómic de Superman se vende en millonaria suma y se convierte en el más caro de la historia

Un olvidado cómic ‘Superman No. 1′ de 1939, guardado durante décadas en una casa familiar y se convierte en pieza récord del coleccionismo mundial

Por Silvia Ureña Corrales
Ejemplar de Superman No. 1 de 1939 se vende en $9,12 millones en Heritage Auctions y se convierte en el cómic más caro de la historia, gracias a su rara nota CGC de 9,0.
Ejemplar de Superman No. 1 de 1939 se vende en $9,12 millones en Heritage Auctions y se convierte en el cómic más caro de la historia, gracias a su rara nota CGC de 9,0. (Heritage Auctions/Heritage Auctions)







