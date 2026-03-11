Lo que pasó en el funeral de Willie Colón le eriza la piel a cualquiera (video)

El músico Willie Colón, ícono de la salsa, falleció el 21 de febrero, pero su funeral se realizó hasta este lunes 9 de marzo, en Nueva York.

Este lunes 9 de marzo se realizaron las honras fúnebres del afamado músico Willie Colón, ícono de la salsa, quien falleció el 21 de febrero a los 75 años.

La misa del cantante, productor y trombonista se realizó en la catedral de San Patricio, en el centro de Nueva York. Su despedida dejó imágenes impactantes que quedarán en la memoria colectiva para recordar a quien fuera conocido como el arquitecto de la salsa y una de las figuras de la Fania.

De acuerdo con el medio Univisión, a la misa de cuerpo presente llegaron amigos y admiradores del artista. Además, durante el servicio religioso, Diego Colón, uno de sus hijos, pronunció algunas palabras: “Dejó una sombra gigantesca. El mundo entero cambió con su música. Quienes de verdad lo conocieron cambiaron con su amor”, resaltó.

Los Ángeles Times narró que Alejandro Colón, otro de sus hijos, afirmó que su padre siempre soñó con que su funeral fuera en San Patricio. “Lo logramos”, dijo.

“En realidad aprendí qué era el trombón gracias a él”, bromeó el obispo Joseph A. Espaillat en su homilía, antes de añadir que Colón era un hijo del Bronx, o de Puerto Rico, pero que “lo más importante es que es un hijo de Dios. Y por eso estamos reunidos aquí hoy”, continuó el periódico estadounidense en su crónica.

La ceremonia fue privada, pero fue transmitida por la página de YouTube de la iglesia.

Uno de los momentos más icónicos del servicio fue la salida del féretro con el cuerpo de Colón. En las afueras de la iglesia, decenas de personas lo despidieron con aplausos, pero fue cuando pasó el ataúd en medio de la gente que varios trombones interpretaron la icónica introducción de la canción La murga de Panamá, convirtiendo esos pocos segundos en una imagen que quedará para la posteridad.

Vea a continuación un video de la salida del féretro de Willie Colón en su funeral.