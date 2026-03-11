Viva

Lo que pasó en el funeral de Willie Colón le eriza la piel a cualquiera (video)

Este lunes 9 de marzo se realizó el funeral del ícono de la salsa. La ceremonia fue en la catedral de San Patricio, en el centro de Nueva York

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Willie Colón
El músico Willie Colón, ícono de la salsa, falleció el 21 de febrero, pero su funeral se realizó hasta este lunes 9 de marzo, en Nueva York. (Archivo/Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Willie Colón
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.