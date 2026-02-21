Murió Willie Colón a los 75 años: adiós a la leyenda de la salsa, el ‘Malo’ del Bronx

El músico y cantante Willie Colón inició su carrera con el sello Fania Records cuando tenía 17 años.

El legendario salsero Willie Colón murió a los 75 años, tras estar hospitalizado en Nueva York, Estados Unidos, por aparentes complicaciones pulmonares. Así se comunicó a través del perfil oficial de Facebook del músico puertorriqueño.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, dicta el texto difundido por sus familiares.

Noticia en desarrollo