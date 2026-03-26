Mujer rompió en llanto de la forma más inesperada en ‘De boca en boca’ y así reaccionaron en el programa

Montserrat del Castillo y María Fernanda León, de 'De boca en boca', quedaron conmovidas con lo que sucedió en el programa de Teletica.

De boca en boca tuvo este jueves 26 de marzo otra de sus transmisiones especiales. En esta ocasión, el programa de Teletica mudó su set hacia la playa de Puntarenas centro.

El ambiente de fiesta y vacación también tuvo un pasaje muy emotivo, el cual sorprendió a las figuras del espacio farandulero. Esto sucedió durante un concurso de karaoke que hicieron con el público que disfrutó en vivo de la transmisión.

En el informal concurso participaron tres personas y una de ellas fue una señora, vecina de la comunidad puntarenense, quien eligió la canción Sola con mi soledad, de Marisela. La mujer, mientras interpretaba el tema, no pudo evitar romper en llanto y comenzó a temblar.

La primera en quedar impactada por el inesperado momento fue María Fernanda León, quien estaba fungiendo como moderadora de la competencia. Al finalizar la interpretación, León le pidió un abrazo a la señora, quien además ganó ¢25.000.

“Ella está cantando esta canción con lágrimas en el rostro, imagínese cómo está de nerviosa. Además, esta canción significa mucho para ella”, dijo la conductora.

Más adelante, tras un pase comercial, la transmisión enfocó de vuelta a León, ahora acompañada por Montserrat del Castillo. Castillo se refirió a lo sucedido, expresando que ella también quedó conmovida.

“Ay, María Fernanda, yo todavía estoy suspirando. Nunca había visto a alguien cantar con tanto sentimiento y hasta las lágrimas. Este karaoke de hoy no se me va a olvidar nunca”, comentó Del Castillo.

Tras este comentario, María Fernanda aseguró que la mujer le contó su historia de vida, la cual calificó como “muy poderosa”, sin dar más detalles.