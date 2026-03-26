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Mujer rompió en llanto de la forma más inesperada en ‘De boca en boca’ y así reaccionaron en el programa

El fuerte momento tuvo lugar este jueves, durante una transmisión en Puntarenas

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Por Juan Pablo Sanabria
De boca en boca
Montserrat del Castillo y María Fernanda León, de 'De boca en boca', quedaron conmovidas con lo que sucedió en el programa de Teletica. (Facebook)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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