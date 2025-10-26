Lo que Johnny Depp vivió durante una tragedia familiar que marcó su amistad con Tim Burton

Johnny Depp y Tim Burton juntos durante una conferencia de prensa en Tokio en 2012, un día después del estreno en Japón de la película 'Dark Shadows'.

La relación profesional entre Johnny Depp y Tim Burton se destacó como una de las más reconocidas en la industria de Hollywood. Eesde el estreno de El joven manos de tijera, en 1990, juntos trabajaron en ocho producciones cinematográficas.

Sin embargo, fue durante la filmación de Sweeney Todd: El barbero demoníaco de la calle Fleet, en 2007, cuando vivieron una experiencia que reforzó su vínculo más allá de lo laboral. Así lo relató Depp en un episodio reciente de la serie documental Tim Burton: Life In Line, estrenada en octubre de 2025.

En ese momento, Lily-Rose Depp, hija del actor con la artista Vanessa Paradis, enfrentó una enfermedad grave causada por la bacteria E. coli, lo que provocó un fallo renal. Depp recordó que, ante la emergencia, informó a Burton sobre su intención de abandonar la filmación para atender a su hija.

Según lo que compartió el actor en el documental, Burton le aseguró que no debía preocuparse por la producción. Le ofreció total apoyo y garantizó que harían los ajustes necesarios para priorizar la salud de la menor. Depp aseguró que Burton realizó importantes sacrificios durante esas semanas.

El actor también comentó que él y Paradis permanecieron en el hospital mientras su hija se recuperaba. Indicó que el director visitó el centro médico al día siguiente de la llamada y llevó flores, comportamiento que Depp describió como propio de un familiar cercano.

Por su parte, Derek Frey, productor habitual de Burton, explicó que la producción de Sweeney Todd se suspendió por varias semanas. Añadió que el director soportó presiones relacionadas con sobrecostos y cambios en la fecha de estreno en los cines. Frey detalló que, dado el estado emocional de Depp, algunas escenas del largometraje mostraron emociones auténticas del actor, influenciadas por el momento personal que enfrentaba.

En paralelo al estreno del documental, se anunció esta semana que Johnny Depp regresará a una producción importante de Hollywood. Se trata de Ebenezer: Un cuento de Navidad, inspirada en la obra de Charles Dickens, lo cual marca su primer proyecto de alto perfil en los últimos ocho años.

Depp se alejó de la industria cinematográfica luego de enfrentar múltiples acusaciones de violencia doméstica por parte de su exesposa Amber Heard, con quien se casó tras separarse de Paradis. El proceso legal concluyó en 2022, con un acuerdo en el cual Heard debió pagarle $1 millón por difamación, suma que el actor se comprometió a donar a organizaciones benéficas.

Durante ese periodo, Burton se mantuvo como uno de los pocos aliados públicos de Depp. El cineasta manifestó su confianza en la versión del actor y aseguró que volvería a trabajar con él. La última colaboración entre ambos ocurrió en Alicia a través del espejo, estrenada en 2016.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.