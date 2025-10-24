Johnny Depp regresará a Hollywood con nueva película tras ocho años fuera de grandes producciones

El actor volverá a una superproducción con un clásico de Charles Dickens luego de años en cintas independientes.

Johnny Depp volverá a las grandes producciones de Hollywood el 13 de noviembre de 2026, con el estreno del filme Un cuento de Navidad, dirigido por Ti West.

La información fue revelada por el medio especializado Deadline, que confirmó que el actor de 62 años encabezará el reparto con el papel de Ebenezer Scrooge, personaje creado por Charles Dickens y adaptado en múltiples ocasiones en cine y televisión.

Este nuevo proyecto marcará el regreso de Depp a un rol protagónico en una superproducción, luego de ocho años alejado de las grandes ligas de la industria. Su última participación en un filme de alto presupuesto ocurrió en Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald, estrenado en 2018.

Desde entonces, el actor ha trabajado en producciones independientes, entre ellas La Favorita del Rey, lanzada en 2023.

La nueva cinta de West será una historia de fantasmas ambientada en la Londres del siglo XIX. La trama seguirá el viaje sobrenatural de un hombre obligado a enfrentar su pasado, presente y futuro mientras busca una segunda oportunidad en la vida.

Depp, reconocido por dar vida a personajes excéntricos como Jack Sparrow, Edward manos de tijera y Willy Wonka, sumará así otro rol con estas características a su filmografía.

Este no será el único proyecto basado en Un cuento de Navidad anunciado recientemente. Otro filme, aún en desarrollo, contará con dirección de Robert Eggers y con el actor Willem Dafoe como potencial protagonista, también en el papel de Scrooge.

El retorno de Depp a Hollywood se produce después del mediático juicio por difamación que enfrentó junto a su exesposa Amber Heard, proceso legal que concluyó en junio de 2022. La disputa comenzó por un artículo de Heard en el Washington Post, donde ella se describía como víctima de violencia doméstica.

Tras semanas de audiencias, ambas partes llegaron a un acuerdo. Heard debía pagar $1 millón a Depp, suma que él se comprometió a donar a organizaciones benéficas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.