Charlize Theron evitó saludar a Johnny Depp en evento en París y el video generó polémica

Theron evitó a Depp durante un evento en Francia. El video causó revuelo en redes y revivió viejas tensiones entre los actores.

Un video grabado durante el desfile de Dior en París mostró un momento incómodo entre los actores Charlize Theron y Johnny Depp. Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales después de que se evidenció que Theron ignoró por completo a Depp, a pesar de que él intentó saludarla extendiéndole la mano.

La escena se desarrolló el jueves anterior, mientras la actriz conversaba con Brigitte Macron, esposa del presidente francés. Justo detrás de ambas se encontraba Depp, quien se mantuvo a pocos centímetros de distancia. Cuando Theron terminó su breve interacción con la primera dama, pasó de largo sin mirar a Depp, en un gesto que muchos usuarios calificaron como intencional.

Ambos artistas compartieron pantalla en La esposa del astronauta en 1999, pero no volvieron a colaborar en los 26 años siguientes. Esa ausencia prolongada generó especulaciones sobre una posible tensión entre ellos. Las redes sociales no tardaron en ironizar y comentar la frialdad del encuentro.

El incidente ocurrió en un contexto particular: tanto Depp como Theron son figuras clave en campañas publicitarias de perfumes de Dior. Theron ha sido el rostro de J’Adore durante dos décadas. Depp, por su parte, volvió a protagonizar anuncios del perfume Sauvage, luego del polémico juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard, proceso que ganó en 2022.

Una cuenta en Instagram recordó que Theron había dado “me gusta” a un artículo de Time en 2023, el cual criticaba el regreso de Depp a Hollywood. Este detalle encendió aún más la conversación en línea, pues sugiere un posible respaldo de Theron a las críticas contra su colega.

Depp retomó su carrera en el cine con el filme La favorita del rey (2023), una producción francesa. Sin embargo, no ha tenido nuevos proyectos destacados tras ese estreno.

