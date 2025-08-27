‘Lo anunciaron como la estrella’, comenta con picardía Diego Bravo sobre llegada de Ítalo Marenco a ‘Mira quién baila’

Diego Bravo utilizó sus redes sociales para referirse a la incorporación de Ítalo Marenco al formato de Teletica 'Mira quién baila'.

El creador de contenido Diego Bravo reaccionó a la incorporación del presentador de televisión Ítalo Marenco como el participante número 10 de la nueva temporada del formato de Teletica Mira quién baila (MQB), que se estrenará el próximo 14 de setiembre.

Su opinión la compartió a través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, cuando uno de ellos le consultó acerca de la llegada de Marenco al programa.

“Me parece cool, me parece bien, de hecho en el video que hice de postulados lo mencioné a él. Me parece que el mae tiene todo para estar ahí, tiene un supercarisma y demás”, comentó Bravo.

No obstante, también señaló: “Lo que sí vi es que lo anunciaron como la estrella de Mira quién baila, así lo anunciaron. Entonces, me pregunto: ¿cómo se sentirán los demás participantes?“.

Entre risas, el creador de contenido agregó que todos los concursantes le caen “bien”. Y concluyó: “Que gane el mejor y que se den por la madre todos en la pista. Esa vara va a estar buena”.

Marenco fue confirmado como el décimo participante de MQB el viernes 22 de agosto, tras varios rumores sobre su incorporación a Teletica, luego de su repentina renuncia en Repretel.

El presentador se unirá en la pista de baile a la periodista Thais Alfaro; la Miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas; el humorista Daniel Montoya; la maquillista y empresaria Mariana Uriarte; el exfutbolista Randall “Chiqui” Brenes; la periodista Ericka Morera; el DJ brasileño Neto Rangel; la fisioterapeuta Katherine Campbell; y el cantante Jeff-On, exparticipante de Nace una estrella.

Su primera aparición en la pantalla de Teletica fue durante un almuerzo junto con los demás concursantes, el periodista Rodolfo Rodríguez y la presentadora María Fernanda León, del programa De boca en boca.

“No bailo nada, pero ahí resolvemos”, fueron de las primeras palabras de Ítalo Marenco en Canal 7.