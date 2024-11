Lisbeth Valverde se lesiona antes de la final de ‘Mira quién baila’

Lisbeth Valverde, una de las cuatro finalistas del programa Mira quien baila, sufrió una lesión en una costilla en la víspera de la gala final del concurso de Teletica, que se llevará a cabo este domingo 1.° de diciembre. Incluso, ella estuvo hospitalizada ayer, miércoles 27 de noviembre.

La lesión se dio el miércoles por la mañana. Luego de la situación, la Miss Costa Rica 2023 acudió a la doctora del canal, quien le suministró un analgésico; posteriormente, Valverde fue trasladada a un centro médico donde, de acuerdo con sus historias de Instagram, le bloquearon un nervio.

“Tengo demasiada frustración, la verdad. Tengo demasiadas ganas, solo que me limita, obviamente me duele mucho la costilla. No puedo ensayar con ese dolor porque se me sale del control”, declaró en entrevista para Mira quien baila.

Según la ex-reina de belleza, tenía varios días con molestias en las costillas del lado izquierdo, por lo que estaba evitando ensayar las alzadas. No obstante, como se aprecia en un video difundido por Teletica en redes sociales, al intentar uno de estos movimientos se intensificó el problema.

“Sentí demasiada presión y, desde ese momento, no puedo casi respirar ni alzar los brazos”, explicó la modelo, quien además comentó que ya ha tenido una mejoría en su estado de salud.

En la gala anterior del concurso de baile, Valverde conversó con La Nación sobre la final. Se mostró confiada en su trabajo y aseguró que merece ser la vencedora. Además, recalcó que estar en este programa ha sido un aprendizaje muy grande.

“Me alegra haberlo hecho con miedo y tomar la decisión, porque ha sido un proceso de aprendizaje y crecimiento en la parte física, pero también psicológica y mental, o sea, aquí se ponen a prueba todas las habilidades y me di cuenta de que soy capaz de hacer muchas cosas que nunca me imaginé”, comentó el 24 de noviembre.

La final de Mira quien baila se realizará este domingo 1° de diciembre a las 7 p. m. y enfrentará a Lisbeth Valverde, Naomi Valle, Diego Bravo y Mimi Ortiz.