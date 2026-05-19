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Lisa Kudrow genera tensión en elenco de ‘Friends’ tras revelar millonarios ingresos por retransmisiones

Una entrevista sobre los ingresos anuales derivados de Friends provocó reacciones internas y nuevos rumores sobre el grupo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Friends
El monto que Lisa Kudrow mencionó sobre las ganancias por Friends abrió una nueva controversia alrededor del elenco. (Archivo)







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