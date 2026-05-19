Lisa Kudrow genera tensión en elenco de ‘Friends’ tras revelar millonarios ingresos por retransmisiones

El monto que Lisa Kudrow mencionó sobre las ganancias por Friends abrió una nueva controversia alrededor del elenco.

Las recientes declaraciones de Lisa Kudrow sobre los ingresos que el elenco principal de Friends aún recibe por las retransmisiones de la serie provocaron molestia entre varios de sus compañeros, según información publicada este martes 19 por el sitio Radar Online.

La actriz estadounidense, de 62 años, habló en abril con The Times sobre las ganancias que ella y los demás protagonistas continúan obteniendo por los derechos de emisión de la comedia televisiva que terminó en 2004.

La publicación señaló que los actores Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc no recibieron con agrado la exposición pública de esos detalles financieros. Matthew Perry, quien interpretó a Chandler, falleció en el 2023.

Según Kudrow -quien encarnó al personaje de Phoebe en la serie-, cada integrante principal recibe cerca de $20 millones anuales por las constantes retransmisiones de la producción en canales de televisión y plataformas de streaming alrededor del mundo.

La actriz explicó que esa cantidad no es fija. El monto cambia cada año. Sin embargo, los ingresos continúan en niveles elevados debido a la permanencia de la audiencia de la serie.

Radar Online indicó que Jennifer Aniston fue una de las personas más incómodas con la situación debido a su interés por mantener aspectos personales y financieros fuera de la atención pública.

Una fuente citada por el medio aseguró que Kudrow suele compartir más información de la esperada durante algunas entrevistas. La misma persona señaló que esa conducta no respondería a una intención de generar conflictos, aunque sí habría causado controversia entre los involucrados.

La publicación también recordó otras declaraciones recientes de Kudrow sobre su experiencia durante la etapa de producción de Friends.

En esas afirmaciones, la actriz comentó que durante ciertos momentos sintió una menor atención hacia su carrera dentro del entorno profesional que rodeaba a la serie. Según explicó, algunas personas vinculadas a su agencia la identificaban como la sexta integrante del grupo principal y no percibían expectativas claras sobre su desarrollo profesional.

Radar Online añadió que la situación habría incrementado un aparente distanciamiento entre Kudrow y Aniston.

El sitio también mencionó una versión sobre un posible matrimonio futuro entre Jennifer Aniston y el hipnoterapeuta Jim Curtis. Según esa publicación, el vínculo entre ambos avanza de forma positiva y la relación atraviesa un momento cercano.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.