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Actriz de ‘Friends’ revela millonarios ingresos anuales que aún recibe por la serie

La actriz explicó cuánto ganan los protagonistas por derechos de retransmisión y por qué la serie sigue vigente en nuevas generaciones

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Por O Globo / Brasil / GDA
Friends Serie de televisión 1994 - 2004 Estados Unidos Creada por David Crane, Marta Kauffman Temporada 1, episodio 16: El de las dos partes: Parte 1 Lisa Kudrow Está prohibido reproducir la fotografía fuera del contexto de la promoción de la película. Debe acreditarse a la compañía cinematográfica y/o al fotógrafo asignado o autorizado por la compañía, o autorizado en el set por esta. Uso restringido a fines editoriales. Photo12 no concede derechos de publicidad sobre las personas representadas. (Foto de 7e Art/Warner Bros Television / Photo12 vía AFP)
Lisa Kudrow confirmó ingresos millonarios anuales por Friends y detalló razones del éxito sostenido y experiencias en el set. (Warner Bros Television/AFP)







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