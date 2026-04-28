Actriz de ‘Friends’ revela millonarios ingresos anuales que aún recibe por la serie

Lisa Kudrow confirmó ingresos millonarios anuales por Friends y detalló razones del éxito sostenido y experiencias en el set.

La actriz estadounidense Lisa Kudrow, conocida por su papel como Phoebe Buffay en Friends (1994-2004), confirmó que sigue percibiendo ingresos millonarios cada año gracias a las retransmisiones de la popular comedia.

En una entrevista con The Times, Kudrow, de 62 años, explicó que tanto ella como sus compañeros de reparto Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc reciben cerca de $20.000.000 anuales por derechos derivados de repeticiones de la serie en televisión y plataformas de streaming a nivel mundial.

Este monto no es fijo. La cifra varía según el año. Sin embargo, se mantiene en niveles elevados debido a la vigencia de la audiencia del programa, incluso más de dos décadas después de su final en 2004. El actor Matthew Perry, quien interpretó a Chandler, falleció en 2023.

La actriz atribuyó el éxito sostenido de la serie a elementos narrativos que conectan con nuevas generaciones. Señaló que la producción capturó una etapa de inocencia que muchos jóvenes no experimentaron, especialmente por el contraste con un entorno actual marcado por la presencia constante de Internet.

Además, Kudrow abordó experiencias complejas durante las grabaciones. Indicó que el elenco trabajaba frente a una audiencia en vivo de unas 400 personas, lo que generaba presión constante ante errores en los diálogos o reacciones que no cumplían con las expectativas del equipo creativo.

También mencionó dinámicas incómodas en el ambiente laboral. Relató que algunos miembros del equipo técnico sostenían conversaciones inapropiadas relacionadas con sus compañeras de elenco, lo que calificó como una situación intensa dentro del estudio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.