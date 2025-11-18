Leonardo DiCaprio y Christian Bale se unirán por primera vez en secuela de clásico policial

La secuela de ‘Fuego contra fuego’ reunirá por primera vez a Leonardo DiCaprio y Christian Bale en un mismo filme.

Leonardo DiCaprio y Christian Bale compartirán pantalla por primera vez en la secuela de Fuego contra fuego, el clásico policial dirigido por Michael Mann en 1995. Así lo informó el sitio especializado Deadline.

La cinta original contó con un elenco de alto perfil integrado por Robert De Niro, Al Pacino y Val Kilmer (1959-2025). La producción de esta segunda entrega aún no cuenta con fecha de rodaje ni de estreno, y tampoco se han confirmado más nombres en el reparto.

DiCaprio y Bale, ambos de 51 años, son dos figuras clave del cine contemporáneo. Nunca han trabajado juntos, a pesar de haber competido por papeles similares desde los años 1990.

Leonardo DiCaprio ganó el Óscar a Mejor Actor en 2016 por El renacido (2015), mientras que Christian Bale obtuvo el Óscar a Mejor Actor de Reparto en 2011 por El ganador (2010).

La noticia genera expectativa no solo por la trayectoria de ambos actores, sino también por las declaraciones que Bale ofreció en 2022, cuando reconoció que varios papeles que interpretó fueron rechazados previamente por DiCaprio.

En una entrevista, Bale indicó que si algún actor lograba obtener un papel importante en Hollywood, era porque DiCaprio lo había rechazado antes. También afirmó que muchos directores ofrecieron primero sus personajes a DiCaprio antes de considerarlo a él.

La secuela de Fuego contra fuego reunirá por primera vez a estos dos actores que han marcado generaciones en el cine, bajo la dirección del mismo realizador del filme original.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.