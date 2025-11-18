Viva

Leonardo DiCaprio y Christian Bale se unirán por primera vez en secuela de clásico policial

Michael Mann dirigirá la esperada continuación de ‘Fuego contra fuego’ con dos de los actores más respetados de Hollywood

Por O Globo / Brasil / GDA
La secuela de ‘Fuego contra fuego’ reunirá por primera vez a Leonardo DiCaprio y Christian Bale en un mismo filme.
La secuela de 'Fuego contra fuego' reunirá por primera vez a Leonardo DiCaprio y Christian Bale en un mismo filme. (AFP/Archivo)







