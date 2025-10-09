Leonardo DiCaprio sería la nueva cara en esperada secuela de clásico policial de los años 90

La secuela de ‘Fuego contra fuego’ avanza sin Val Kilmer. Michael Mann prepara el rodaje y DiCaprio suena como reemplazo.

La esperada secuela de uno de los clásicos del cine policial de los años 90 avanza con fuerza en Hollywood. El director Michael Mann retomó el proyecto de Fuego contra fuego, película estrenada en 1995, y para el papel que anteriormente interpretó Val Kilmer, el nombre de Leonardo DiCaprio ya figura entre los principales candidatos.

La noticia se conoció luego del fallecimiento de Kilmer, quien murió el 1.° de abril de 2025 a los 65 años, a causa de una neumonía. Su estado de salud ya era frágil desde 2014, cuando enfrentó un cáncer de garganta. Aunque superó la enfermedad en 2021, perdió la voz tras recibir radioterapia, quimioterapia y una traqueostomía.

En la cinta original, Kilmer interpretó a Chris Shiherlis, miembro de una banda de ladrones liderada por el personaje de Robert De Niro, que era perseguida por el detective interpretado por Al Pacino. Según el medio especializado Deadline, DiCaprio estaría en negociaciones para asumir ese rol en la secuela.

La continuación del filme estaría respaldada por United Artists, división de Amazon MGM Studios, luego de que Warner Bros., que originalmente desarrollaba el proyecto, no alcanzara un acuerdo de presupuesto con el director. El rodaje podría iniciar en 2026.

Fuego contra fuego se convirtió en una producción de culto. Reunió a De Niro y Pacino, dos actores con múltiples nominaciones y premios Oscar. De Niro ganó Mejor Actor de Reparto en El Padrino: Parte II (1974) y Mejor Actor por Toro salvaje (1980), además de seis nominaciones. Pacino recibió el Oscar a Mejor Actor por Perfume de mujer (1992) y ha sido nominado en ocho ocasiones.

La cinta marcó la primera vez que ambos actores compartieron escena. El momento más recordado fue el encuentro entre los personajes en un restaurante, una secuencia considerada histórica por los seguidores del cine. Más adelante, repitieron su colaboración en Las dos caras de la ley (2008) y El irlandés (2019), donde nuevamente fueron reconocidos por la crítica y la Academia.

La película de 1995 recaudó $187 millones a nivel mundial, con un presupuesto de $60 millones, y también contó con la participación del actor Jon Voight, ganador del Oscar por Regreso sin gloria (1978).

El nuevo filme se basa en la novela publicada por Michael Mann en 2022. No será una continuación directa, sino que presentará dos líneas temporales. Una explorará lo ocurrido con Shiherlis y el detective Hanna tras el asalto bancario. La otra mostrará el origen de la banda criminal en la Chicago de los años 80 y los inicios de Hanna como investigador.

De momento, el regreso de De Niro y Pacino a sus respectivos papeles parece poco probable, salvo por alguna aparición breve. El propio director señaló que ambos necesitarían aparentar ser seis años más jóvenes que cuando filmaron la primera entrega, lo que da una pista sobre el enfoque temporal de la historia.

Así, la posible incorporación de DiCaprio se alinea con esta estructura narrativa. La producción busca un actor de alto perfil que pueda dar continuidad al legado del personaje de Kilmer, en una historia que mezcla el pasado con el presente de sus protagonistas.

