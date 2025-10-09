Viva

Leonardo DiCaprio sería la nueva cara en esperada secuela de clásico policial de los años 90

La continuación del exitoso filme ‘Fuego contra fuego’ está en desarrollo y se baraja el nombre del actor para un papel clave

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Leonardo DiCaprio
La secuela de ‘Fuego contra fuego’ avanza sin Val Kilmer. Michael Mann prepara el rodaje y DiCaprio suena como reemplazo. (Archivo/LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGLeonardo DiCaprio
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.