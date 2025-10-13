Leonardo DiCaprio reveló la reacción de su padre cuando le informó que su mánager quería cambiarle el nombre

Leonardo DiCaprio recordó el intento de cambiar su nombre artístico y la firme reacción de su padre para evitarlo.

Durante una reciente entrevista, el actor Leonardo DiCaprio revivió un episodio de su adolescencia que pudo haber cambiado el rumbo de su trayectoria en Hollywood. Cuando tenía entre 12 y 13 años, su representante le sugirió modificar su nombre artístico, ya que consideraba que sonaba “demasiado étnico”.

La propuesta era llamarlo Lenny Williams. El joven actor no entendió el cambio ni el sentido de esa decisión. Contó que se preguntó: “¿Qué es Lenny Williams?”, mostrando su sorpresa ante la sugerencia.

Sin embargo, quien reaccionó con más firmeza fue su padre, George DiCaprio, quien al ver la propuesta rechazó tajantemente que su hijo utilizara otro nombre. El actor narró que su padre rompió la foto promocional donde aparecía con el nuevo nombre y afirmó que eso no ocurriría mientras él viviera.

Este momento surgió durante una conversación en el pódcast New Heights, donde DiCaprio compartió anécdotas de su carrera junto a su colega Benicio del Toro.

El puertorriqueño, quien también forma parte del elenco de la película Una batalla tras otra, relató que enfrentó una situación similar. Su agencia de representación le propuso adoptar el nombre Benny Del, en un intento por hacerlo más comercial.

Ambos actores coincidieron en lo inesperado de estas propuestas que casi los alejan de sus identidades originales y marcaron el inicio de sus trayectorias en la industria del cine.

En la misma entrevista, ambos mostraron su afición por el fútbol y sorprendieron al revelar su fanatismo por figuras argentinas. En una rueda de prensa, al ser consultados por el periodista Alexis Puig, expresaron su admiración por Lionel Messi y Diego Maradona.

DiCaprio afirmó que sigue de cerca la carrera del actual delantero del Inter Miami y expresó que es un gran fan del futbolista argentino. Del Toro también elogió a Messi, pero confesó que siente una especial admiración por Maradona, a quien tuvo la oportunidad de conocer personalmente.

Estas declaraciones surgieron durante la gira promocional de Una batalla tras otra, cinta en la que ambos comparten créditos.

