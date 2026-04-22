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Leonardo DiCaprio envía tres cestas de macarrón tras broma en los Globo de Oro y sorprende a presentadora

La comediante contó en un programa cómo el actor reaccionó con un peculiar regalo tras un comentario hecho en la premiación

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un chiste en los Globo de Oro generó una inesperada respuesta de DiCaprio hacia Nikki Glaser con tres cestas de macarrón.
Un chiste en los Globo de Oro generó una inesperada respuesta de DiCaprio hacia Nikki Glaser con tres cestas de macarrón. (AFP/Getty Images via AFP)







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