Leonardo DiCaprio envía tres cestas de macarrón tras broma en los Globo de Oro y sorprende a presentadora

Un chiste en los Globo de Oro generó una inesperada respuesta de DiCaprio hacia Nikki Glaser con tres cestas de macarrón.

La presentadora y comediante Nikki Glaser recibió una inesperada reacción del actor Leonardo DiCaprio luego de una broma durante los Globo de Oro. El gesto no fue una crítica. El artista envió tres cestas llenas de macarrón como respuesta.

El hecho surgió tras la ceremonia realizada en enero. Glaser, de 41 años, contó el episodio en el programa televisivo The Tonight Show. Según explicó, suele enviar flores a las figuras que aceptan sus bromas con buen humor. Esta práctica forma parte de su estilo profesional.

En esta ocasión ocurrió lo contrario. DiCaprio, de 51 años, respondió con un detalle distinto. La comediante indicó que fue la primera vez que recibió un obsequio tras sus comentarios en un evento.

Durante la premiación, Glaser evitó usar bromas repetidas sobre la vida sentimental del actor. En su lugar, optó por un enfoque distinto. Se centró en el perfil reservado de la estrella de cine.

Para construir el chiste, la presentadora revisó material antiguo. Encontró una entrevista de DiCaprio publicada en 1991 en la revista Teen Beat. En ese contenido, el actor mencionó que su comida favorita era el macarrón.

Con base en ese dato, Glaser elaboró su comentario en el escenario. Señaló que poco se conoce sobre la vida personal del intérprete. Indicó que una de las pocas referencias públicas era esa antigua declaración sobre su comida preferida.

Tras la ceremonia, llegó la respuesta del actor. Tres cestas de macarrón fueron enviadas a la comediante como una reacción humorística.

Glaser también comentó el gesto en tono jocoso. Sugirió una posible intención detrás del regalo. Luego descartó esa idea al considerar el tipo de obsequio recibido.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.