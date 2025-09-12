¿Le quemaron sus ‘Pepsi Cards’ de niño? Este documental costarricense le puede interesar

Las 'Pepsi Cards' llegaron a Latinoamérica en 1994, apenas un año después, se eliminaron sus ventas en Costa Rica.

A mediados de los años 90, los niños y jóvenes (y por supuesto, más de un adulto) se emocionaron con el lanzamiento de las Pepsi Cards. ¿Las recuerda?

Pues en Costa Rica duró poco la ilusión de coleccionar las tarjetas que presentaban en diferentes imágenes a los héroes y villanos de Marvel; a muchos se las quemaron sus papás. Según un archivo de La Nación, en mayo de 1995, la Pepsi-Cola tomó la decisión de retirar del mercado las Pepsi Cards “ante el llamado de atención que formuló el ministro de Educación, Eduardo Doryan, en el sentido de que fomentan antivalores en la población infantil”.

Unos decían que eran “satánicas”, que invocaban al diablo y muchas cosas más; así que en la memoria colectiva quedó la imagen de las tarjetitas con Wolverine, Venom y hasta el Capitán América, consumiéndose en el fuego, como había pasado muchos años atrás con los discos de The Beatles.

LEA MÁS: Tinta Fresca: ¿Adónde te metiste, Satanás?

Si usted fue uno de los que sufrió por tal situación, un documental de cine costarricense que se proyectará en la Sala Garbo le puede interesar.

Se trata de Nos quemaron el recreo, dirigido por el cineasta Ernesto Valverde. “Durante los años 90, un grupo de religiosos y políticos se ensañó en contra de unas tarjetas de colección con temáticas de superhéroes. Este documental es el relato de la absurda persecución en contra de las queridas Pepsi Cards”, se lee en la presentación de la película por parte de la reconocida sala de cine en San José.

El documental costarricense 'Nos quemaron el recreo', recuerda qué pasó con las 'Pepsi Cards' en nuestro país. (Facebook)

La película se proyectará el 2, 4 y 9 de octubre a las 7 p. m., y el 11 de octubre a las 5 p. m.

Las entradas están a la venta en el sitio salagarbo.com.