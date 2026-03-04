¿Le gustó ‘Frankenstein’ en Netflix? Ojo a esta película con Christian Bale que llega a los cines

Del enfermizo y monstruoso deseo por ser dios, el resultado no puede ser más que eso, una aberrante monstruosidad. Que lo diga el doctor Victor Frankestein, de la novela de Mary Shelley, quien se horrorizó apenas vio a su criatura abrir los ojos, de golpe vio congelado su frenesí y en instantes quedó arrepentido de lo hecho.

O que hable por él, de cómo terminó persiguiendo a su creación -que, injustamente, había condenado a la más solitaria incomprensión-, luego de que esta, en sanguinaria venganza, asesinara a su esposa.

Sin dudas, un panorama atroz. Y entonces, ¿Qué podría resultar de repetir aquel error, con el agravante de que el único objetivo de esa nueva criatura sea, forzosamente, convertirse en la novia de un primer monstruo que nunca debió existir?

Definiéndolo de forma delicada, solo podría esperarse un sórdido caos diez veces mayor; pero eso sí, de seguro que muy fascinante si se trata de verlo en la gran pantalla. Porque no es novedad ni cosa de qué aterrarse, la fascinación que causa un monstruo cuando está en el plano ficticio y sale del genio de un gran artista.

De prueba está la vigencia de la obra de Shelley que, más de dos siglos después, sigue provocando encanto entre público y otros artistas. Recientemente, fue el mexicano Guillermo de Toro quien, con su versión de Frankenstein (2025), causó furor en todo el mundo y tiene en su horizonte nueve nominaciones al Óscar.

Ahora, este jueves 5 de marzo, llegará a los cines de Costa Rica La novia (The Bride!), una película dirigida por Maggie Gyllenhaal, que va un paso más allá de la reinvención y explora una realidad hipotética, inspirada siempre en el texto de la escritora británica.

Jessie Buckley y Christian Bale encarnan una pareja de monstruosos en 'The Bride'. (Warner Bros. Pictures)

La cinta, protagonizada por Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard y Penélope Cruz, es una nueva adaptación del filme La novia de Frankestein, cuya última versión se produjo en 1985 y había sido barajada, sin éxito, por los burós de Hollywood durante décadas.

En el libro de Mary Shelley, el doctor Frankenstein, desesperado y manipulado por otro científico, trata de repetir su invención para darle compañía a su monstruo. No obstante, interrumpe el experimento de último momento. Fue el cineasta James Whale, quien en 1935, se encargó de desarrollar este ¿qué hubiera pasado si..? como secuela y terminó dando luz a un clásico del sétimo arte.

Sin embargo, Gyllenhaal nunca se había detenido en esta producción, hasta que, al toparse con un tatuaje de la novia de Frankenstein en una fiesta, decidió que tenía que ver la película. Esta anécdota fue el punto de partida para que dirigiera La novia.

Según cuenta, entre lo que más le llamó la atención de ese filme, fue la enigmática presencia del personaje de la novia, que a pesar de ser el foco del título, apenas aparece cinco minutos en pantalla.

“Me pareció muy interesante que ella no figurara realmente en la historia. Claro que Elsa Lanchester (actriz) causa un gran impacto. Lo que quiero decir es que solo aparece durante tres minutos y, de alguna manera, ha conquistado la cultura. Pero, para ser sincera, no habla. No dice nada. No tiene oportunidad de expresarse”, comentó la directora en las notas de producción.

Un tatuaje de la novia de Frankenstein inspiró a la directora Maggie Gyllenhaal a realizar 'La novia'. (Warner Bros. Pictures)

Esta reflexión le supo a inquietud creativa, pues sumado a lo enriquecedor que le parece observar la monstruosidad que habita en el mundo real, le llenó de entusiasmo la idea de plasmar nuevamente a esa figura, a su juicio necesitada de inteligencia, sensibilidad y poder.

“Me pareció un enigma interesante de resolver. Es comprensible que este tipo se sienta tan desolado y busque una pareja. Pero, entonces, sirven ese propósito y regresan a la vida a alguien que no tiene ninguna capacidad de decisión”, afirmó la también actriz.

“Frankenstein es, en mi opinión, un monstruo con el que puedes empatizar y que te permite, tal vez, mirar al monstruo que hay dentro de ti. Pero (esta película) no es eso. Ese es el punto de partida, pero mi película es realmente una historia diferente”, agregó.

En esta nueva cinta, ambientada en los años 30, el monstruo (encarnado por Bale) acude a una vanguardista científica llamada Dra. Euphronious, implorándole, cual desolado Adán en el Edén, que le cree una compañera.

Jesse Buckley encarna a Ida y a La novia en la cinta. (Warner Bros. Pictures)

Ambos se ponen manos a la obra en el laboratorio y, con el cuerpo de Ida, una joven asesinada, dan vida a La novia (interpretada por Buckley).

“El propósito del frío comienzo es decir: ‘Vamos a ver morir a esta mujer. Alguien tiene que morir para volver a la vida y convertirse en La Novia, y será ella’”, explicó la cineasta.

“Ida se ha quedado callada durante la mayor parte de su vida, no ha sido capaz de decir lo que sabía que era verdad y, al final, eso la mata. Y La Novia no es así. La Novia es una superheroína en cuanto a decir la verdad”, añadió.

Una vez que traen a la vida a La Novia, las dos monstruosas criaturas se encuentran en su insólita condición y dan rienda suelta a su amorío, poniendo patas arriba a la sociedad.

“Maggie dio representación a lo monstruoso, a los inadaptados, a aquello que acecha en las sombras; les está dando un lienzo vasto desde el cual vivir y amar. Esta película es desobediente, ingobernable y un nuevo lenguaje cinematográfico”, expresó Buckley, la protagonista, sobre el resultado final de la película.

Las extenuantes ‘cirugías’ para lograr a Frankestein

El apartado visual es uno de los elementos más llamativos de 'La novia'. (Warner Bros. Pictures)

Pero además de la trama, el cine tiene otra dimensión donde los monstruos cautivan aún más: en lo visual. Y en ese apartado, la película también tiene mucho que dar, especialmente en el personaje de Bale, quien tuvo que soportar una dura rutina previo a las grabaciones.

El equipo de producción realizó una intensa investigación sobre las técnicas quirúrgicas del siglo XX, particularmente las que fueron utilizadas durante la Primera Guerra Mundial.

Esto fue la base para construir todas las cicatrices e injertos en las 25 prótesis individuales que se le colocaban al actor, las cuales incluían dentaduras postizas y debían cambiarse diariamente.

Por esa razón, antes de pensar en el luces cámaras y acción, Bale debía lidiar con sesiones que rondaban las dos horas y media, y hasta llegaron a extenderse por más de siete horas, para caracterizarse como el monstruo de Frankenstein.

Ahora, no queda más que admirar el resultado del experimento de Gyllenhaal, quien, con partes de aquí y allá, creó La Novia. El filme se estrena este jueves 5 de marzo en todas las salas comerciales de Costa Rica.