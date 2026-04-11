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Laura Ortega no se guardó nada y destapó fuerte polémica: esto fue lo que pasó y el rol que tuvo Fernán Faerron

La influencer se mostró como pocas veces lo hace y estalló en un extenso video subido a TikTok

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Por Juan Pablo Sanabria
Laura Ortega publicó este miércoles unas fotos en redes que se están robando las miradas de muchos de sus seguidores y están dando bastante de qué hablar.
Laura Ortega, esposa de Fernán Faerron, es una de las influencers más seguidas de Costa Rica. (Instagram)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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