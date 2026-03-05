Las películas anime más esperadas del estudio de ‘Demon Slayer’: desde ‘Infinity Castle 2′ hasta un ambicioso proyecto de ‘Genshin Impact’

La película anime "Witch on the Holy Night" se ambienta a finales de la era Shōwa (años 80).

La secuela Demon Slayer: Infinity Castle 2 se posiciona como uno de los estrenos más esperados del anime. El interés crece tras el éxito de la primera entrega. Esa producción rompió récords de taquilla y sumó varias nominaciones en premios internacionales.

El reconocimiento más reciente llegó en la edición 49 de los Japan Academy Film Prizes, considerados los “Oscar” del cine japonés. El galardón impulsó el regreso de la película a salas de cine en Japón, Estados Unidos y otros países.

El impacto de la saga también dirige la atención hacia los nuevos proyectos de Ufotable, el estudio responsable de la adaptación de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La compañía también produjo series y películas como Fate/Zero y The Garden of Sinners.

Entre los títulos en desarrollo destacan tres producciones anime que generan expectativa entre los seguidores del género.

1. Katsugeki/Touken Ranbu

La película Katsugeki/Touken Ranbu se basa en el videojuego desarrollado por Nitroplus y DMM Games. La historia surgió primero como serie de anime transmitida entre el 1 de julio y el 23 de setiembre de 2017.

Posteriormente, Ufotable anunció una adaptación cinematográfica. El proyecto mostró un video promocional en 2022. Desde entonces no se divulgó información adicional sobre su desarrollo.

La trama se centra en espadachines legendarios conocidos como Tsukumogami o Touken Danshi. Estos espíritus de espadas despiertan gracias a un Saniwa.

Su misión consiste en viajar al pasado. El destino es el turbulento periodo Bakumatsu, que inicia en 1863. Allí deben enfrentar al Ejército de Regresión Temporal. Ese grupo busca modificar eventos históricos decisivos.

2. Witch on the Holy Night

Otra producción en desarrollo es Witch on the Holy Night, basada en una novela visual escrita por Kinoko Nasu para PC y publicada por TYPE-MOON.

La película anime llegará a cines de Japón en 2026. La historia ocurre a finales de la era Shōwa, en la década de 1980.

El argumento sigue a Aoko Aozaki, una joven que inicia su aprendizaje como maga. Su formación ocurre bajo la guía de Alice Kuonji.

Ambas enfrentan intrusos en su mansión. También aparece Sōjūrō Shizuki, personaje que altera la rutina del lugar.

El proyecto se anunció en 2021. Desde entonces surgieron pocos detalles oficiales. Se conoce que la historia pertenece al Nasuverse y funciona como precuela de personajes vinculados a Tsukihime.

3. Genshin Impact

El tercer proyecto destacado es la película anime de Genshin Impact. La producción se inspira en el popular videojuego de rol y acción desarrollado por MiHoYo.

La adaptación se anunció en 2022. Sin embargo, Ufotable presentó el primer adelanto oficial en febrero de 2026.

La fecha de estreno aún no está confirmada. Las proyecciones indican que el proyecto forma parte de un plan a largo plazo. Por esa razón su lanzamiento podría ubicarse a partir de 2027.

Los detalles sobre la trama siguen limitados. No obstante, se sabe que la historia seguirá el viaje de Éter o Lumina a través del mundo de Teyvat. El objetivo del protagonista consiste en encontrar a su hermano o hermana desaparecido.

