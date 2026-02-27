‘Demon Slayer: Infinity Castle’ regresa a cines en 2026: estos son los países con reestreno confirmado

La cinta de 'Kimetsu no Yaiba' tendrá reestrenos en marzo del 2026 y suma nuevos territorios en cartelera internacional.

La película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle volverá a las salas de cine en distintos continentes con un relanzamiento limitado durante el primer trimestre del 2026.

El anuncio llega en un contexto clave para la industria. La cinta se consolidó como la película de anime más taquillera de la historia y también se convirtió en el largometraje internacional no angloparlante con mayor recaudación en Estados Unidos. Superó el récord que mantuvo El tigre y el dragón desde el año 2000.

Países con fecha confirmada para el reestreno de ‘Infinity Castle’

Los siguientes territorios ya cuentan con un día definido para el regreso a cartelera:

Estados Unidos y Canadá

El reestreno será el viernes 6 de marzo de 2026. El evento incluirá funciones en formato ScreenX por primera vez en Norteamérica.

Reino Unido

Las funciones iniciarán el sábado 7 de marzo de 2026. Habrá pases especiales con cupo reducido en salas seleccionadas.

Australia

La película regresará el jueves 12 de marzo de 2026. Las proyecciones serán en formato ScreenX con subtítulos. La duración listada es de 155 minutos.

Austria

Desde el jueves 26 de febrero de 2026 el Haydn Kino de Viena ofrecerá funciones especiales. Habrá versiones subtituladas y dobladas al inglés bajo la categoría de evento.

Japón ya realizó funciones especiales

En Japón se desarrolló un ciclo propio de reestrenos. El 6 de febrero se realizó una función especial en formato IMAX.

Desde el 20 de febrero inició la exhibición en formatos 4DX y ScreenX en 62 salas del país.

Países sin fecha exacta confirmada

Alemania, Indonesia, Tailandia, Taiwán y Trinidad y Tobago aparecen en listados de territorios donde se esperan nuevas funciones durante el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, las distribuidoras locales y cadenas de cine aún no anuncian un día específico de lanzamiento.

¿Por qué vuelve ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ a los cines?

El regreso responde al impacto histórico en taquilla que logró la producción a nivel mundial. El relanzamiento funciona como un evento especial para el público mientras avanza el desarrollo de la siguiente cinta.

Todo indica que la segunda parte de la trilogía Infinity Castle podría llegar en algún momento de 2027.

