‘Las crónicas de Narnia’: así luce el elenco de la primera película

Hace ya 20 años que el armario abrió sus puertas y el mundo cruzó el umbral hacia un universo de fantasía...el resto es historia. En diciembre del 2005 se estrenó la película Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero, marcando el inicio de una exitosa saga cinematográfica, conformada por esta cinta y dos secuelas más.
El filme sigue a los hermanos Pevensie, cuatro niños que se aventuran en Narnia, una dimensión alterna a la que acceden a través de su ropero. Allí, son guiados por el león Aslan, el auténtico rey de aquel mundo. Los jóvenes se alían con él para luchar contra el mandato de hielo y crueldad de la reina Blanca.
La franquicia fílmica es una adaptación de las novelas del escritor británico C. S. Lewis. Debido a que la religión fue parte fundamental de la vida del autor durante su adultez (de joven se declaró ateo), la historia tiene grandes referencias al cristianismo.
El filme fue el mayor hito de las carreras de la gran mayoría del reparto, especialmente de quienes encarnaron a los Pevensie, convirtiéndose en estrellas infantiles.
A 20 años de su estreno, las estrellas de la recordada película han tomado sus caminos y han cambiado mucho. A continuación, repase cómo lucen hoy y qué ha sido de la vida del elenco de Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero.