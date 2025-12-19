‘Las crónicas de Narnia’: así luce el elenco de la primera película

'Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero' es la primera de las tres películas de la saga.

Hace ya 20 años que el armario abrió sus puertas y el mundo cruzó el umbral hacia un universo de fantasía...el resto es historia. En diciembre del 2005 se estrenó la película Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero, marcando el inicio de una exitosa saga cinematográfica, conformada por esta cinta y dos secuelas más.

El filme sigue a los hermanos Pevensie, cuatro niños que se aventuran en Narnia, una dimensión alterna a la que acceden a través de su ropero. Allí, son guiados por el león Aslan, el auténtico rey de aquel mundo. Los jóvenes se alían con él para luchar contra el mandato de hielo y crueldad de la reina Blanca.

La franquicia fílmica es una adaptación de las novelas del escritor británico C. S. Lewis. Debido a que la religión fue parte fundamental de la vida del autor durante su adultez (de joven se declaró ateo), la historia tiene grandes referencias al cristianismo.

El filme fue el mayor hito de las carreras de la gran mayoría del reparto, especialmente de quienes encarnaron a los Pevensie, convirtiéndose en estrellas infantiles.

A 20 años de su estreno, las estrellas de la recordada película han tomado sus caminos y han cambiado mucho. A continuación, repase cómo lucen hoy y qué ha sido de la vida del elenco de Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el ropero.

William Moseley interpretó a Peter Pevensie, el hermano mayor en 'Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero'. Moseley continúa como actor de películas y ha realizado trabajos en modelaje. (Disney/AFP)

En 'Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero', la hermana mayor, Susan Pevensie, fue interpretada por Anna Popplewell. Hoy sigue como actriz, especialmente en teatro. (Disney/AFP)

Tras su papel en 'Las crónicas de Narnia' como Edmund Pevensie, Skandar Keynes se retiró del cine. Actualmente trabaja como asesor político en Inglaterra. (Disney/Facebook/Disney/Facebook)

La tierna niña Lucy Pevensie fue interpretada por Georgie Henley. Ya tiene 30 años y sigue activa en el cine, televisión y teatro. (Disney/Instagram)

Tilda Swinton ya era una destacada actriz cuando interpretó a la Reina Blanca en 'Las crónicas de Narnia'. Su carrera continuó igual de relevante tras la saga, siendo parte de filmes como 'Doctor Strange'. (Disney/AFP)