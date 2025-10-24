Viva

Las cantantes de ‘Kpop Demon Hunters’ anuncian su primer concierto en vivo

El grupo de Kpop que arrasó en Netflix salta al escenario en un concierto exclusivo. Descubra la fecha, el lugar y qué más puede esperar

Por El Universal / México / GDA y Silvia Ureña Corrales
La versión Sing-Along de KPop Demon Hunters llegará a cines de América Latina y otros países del 31 de octubre al 2 de noviembre.
'Kpop Demon Hunters' se presentará por primera vez en vivo este diciembre en Los Ángeles durante el Jingle Ball. (Netflix/Netflix)







