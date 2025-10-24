Las cantantes de ‘Kpop Demon Hunters’ anuncian su primer concierto en vivo

'Kpop Demon Hunters' se presentará por primera vez en vivo este diciembre en Los Ángeles durante el Jingle Ball.

El grupo de Kpop Demon Hunters, integrado por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, anunció su primer concierto en vivo, programado para el 5 de diciembre en el Intuit Dome de Los Ángeles, California, a las 7:30 p. m.

La presentación se enmarca dentro del Jingle Ball de KIIS-FM, un evento navideño de alto perfil en Estados Unidos. La confirmación se realizó este miércoles durante una transmisión del programa de iHeartRadio (102.7 FM).

Durante su show, las artistas interpretarán los temas más populares de la película animada de Netflix, cuya música ha alcanzado reconocimiento internacional. Algunas canciones del soundtrack oficial figuraron en la cima de las listas de Billboard, destacando su presencia en el Hot 100, donde ocuparon el primer lugar durante ocho semanas consecutivas.

Antes de este anuncio, el grupo ya había tenido una presentación especial en televisión nacional. Se trató de una aparición en The Tonight Show, donde, bajo la conducción del cantante Bad Bunny, interpretaron una versión en vivo del tema Golden.

La popularidad de la película animada ha sido notable. Desde su estreno en agosto de 2025, acumuló más de 236 millones de visualizaciones en la plataforma y permaneció durante varias semanas en el top 10 global de películas más vistas.

El éxito trascendió la música y el streaming. Netflix anunció una alianza comercial con Mattel y Hasbro para lanzar una línea de juguetes inspirados en la película, como respuesta a la alta demanda de productos relacionados con la historia y sus personajes.

El concierto Kpop Demon Hunters Sing-Along regresará a los cines de América Latina como parte de un evento especial por la temporada de Halloween.

Esta versión interactiva de la exitosa película animada permitirá al público cantar junto a las canciones que convirtieron a la cinta en un fenómeno global desde su estreno en junio.

Las funciones especiales estarán disponibles del 31 de octubre al 2 de noviembre en salas de cine de México, Argentina, Costa Rica y Chile, así como en otros territorios como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Corea, Alemania, Brasil, Australia y Nueva Zelanda. La película ha dominado las listas de audiencia, consolidando su impacto entre los fanáticos del Kpop y del cine animado.

