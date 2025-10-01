Viva

La voz de Wolverine encantará a sus fans en el Festival Kamen 2025

Como es tradición, el encuentro ‘geek’ tendrá diferentes actividades para los fanáticos del cine, la televisión, el manga y animé

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
La voz de Wolverine encantará a sus fans en el Festival Kamen 2025
El actor de voz Humberto Solórzano, invitado al Kamen 2025, ha interpretado a personajes como Wolverine ('X-Men'), Raditz ('Dragon Ball') y Optimus Prime ('Transformers: El despertar de las bestias'). (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Festival Kamen 2025Kamen 2025
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.