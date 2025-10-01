La voz de Wolverine encantará a sus fans en el Festival Kamen 2025

El actor de voz Humberto Solórzano, invitado al Kamen 2025, ha interpretado a personajes como Wolverine ('X-Men'), Raditz ('Dragon Ball') y Optimus Prime ('Transformers: El despertar de las bestias').

Está todo listo para una de las fiestas geek más esperadas del año: el Festival Internacional Cosplay Kamen 2025, que en esta edición tendrá como invitados especiales a los actores de voz Humberto Solórzano (Wolverine en X-Men, Raditz en Dragon Ball y Optimus Prime en Transformers: El despertar de las bestias) y Enzo Fortuny (Frodo en El señor de los anillos, Ron Imparable de Kim Possible y los gemelos Weasley de Harry Potter).

El Kamen se realizará el 18 y 19 de octubre en Nebula Center, en Heredia. “Este evento promete ser la mayor celebración del animé, doblaje, cosplay y cultura geek del país, reuniendo a miles de fanáticos bajo un mismo techo”, explicó Imperio Anime, productor del encuentro, en un comunicado de prensa.

Actividades para todos los gustos en el Kamen 2025

En la nueva edición del Kamen, los artistas internacionales invitados ofrecerán shows de doblaje, así como sesiones de firmas de autógrafos, fotografías y meet and greet con sus fans.

Además, en el festival habrá conciertos de Anisong con Yeris Lobo, quien fue el ganador de la sétima temporada de Nace una estrella. El artista interpretará clásicos de programas como Dragon Ball, Pokémon, Caballeros del Zodiaco y muchos otros más.

También se presentará un show de Vocaloid, un espectáculo dedicado a los fans de Hatsune Miku y la cultura digital. Otra presentación musical estará a cargo de la banda Yokai, especializada en temas de openings de reconocidos anime, películas y hasta himnos de la WWE.

Concurso de cosplay en el Kamen

El cosplay es el gran protagonista en el Festival Kamen y este año no será la excepción, gracias a la final del concurso nacional del Yamato Cosplay Cup, uno de los más prestigiosos de Latinoamérica. El ganador tendrá la oportunidad de representar a nuestro país en la final internacional en Argentina.

Enzo Fortuny, reconocido por dar su voz a Frodo ('El señor de los anillos'), Ron Imparable ('Kim Possible') y los gemelos Weasley en la saga de Harry Potter, se suma también al Festival Kamen 2025. (Cortesía)

Además, habrá otros concursos que premiarán a los mejores cosplay de cada jornada. Quienes se inscriban a las competencias tendrán entrada gratis al festival.

En el evento se presentarán más de 20 tiendas especializadas en anime, manga, figuras coleccionables, moda, arte y cultura geek.

Entradas para el Festival Kamen 2025

Las entradas para el Festival Kamen 2025 ya están a la venta en el sitio eticket.cr.

Los precios son:

Pase de un día general: ¢10.000.

Pase de un día familiar (precio especial): ¢8.000.

Pase de dos días general: ¢16.000.

Pase de dos días familiar (precio especial): ¢11.000.

