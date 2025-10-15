La vida rural de George Clooney: de Hollywood a conducir un tractor

George Clooney cambió Hollywood por una vida tranquila en una granja francesa. Vive con su esposa Amal y sus hijos, disfrutando del campo y lejos del glamour.

Del brillo de Hollywood a la serenidad del campo francés, George Clooney eligió una vida alejada del glamour. A los 64 años, el actor vive junto a su esposa Amal Clooney y sus hijos mellizos en una granja, donde encontró el equilibrio entre la fama y la tranquilidad.

El intérprete alterna sus días entre su histórica residencia frente al Lago Di Como, en Italia, y su propiedad en Francia. En conversación con la revista Esquire, explicó que sus hijos Ella y Alexander, de 8 años, crecen sin pantallas ni lujos excesivos.

“Viven en una granja, cenan con adultos y deben llevar sus platos”, comentó.

Clooney considera que en Europa la fama tiene menos peso que en Los Ángeles. Por eso decidió criar a sus hijos lejos de la cultura de artistas y fama.

“Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood”, se sinceró.

Su vida actual transcurre entre labores domésticas y el trabajo en el campo. El actor confesó que disfruta conducir su tractor y reparar objetos averiados.

“Conduzco mi tractor, hago bricolaje. Cuando algo se rompe, lo desmonto, lo arreglo, y cuando vuelve a funcionar me siento como un rey”, aseveró.

En la rutina familiar, los mellizos participan en juegos creativos y conviven con sus primos. Clooney también asume tareas de cuidado. Cuando una abeja picó a Alexander, actuó con calma: retiró el aguijón y aplicó hielo hasta aliviar el dolor. Para él, lo esencial es que sus hijos aprendan a valerse por sí mismos.

El actor recordó que su infancia en Kentucky lo marcó profundamente. En una entrevista con The New York Times en 2021, mencionó que de niño deseaba dejar la granja familiar, pero ahora aprecia esa vida sencilla.

Su transformación personal comenzó en 2017, cuando se convirtió en padre de mellizos, tres años después de casarse con Amal. Antes de conocerla, no pensaba tener hijos, pero su perspectiva cambió al enamorarse. “Después de conocerla, todo tuvo sentido”, explicó entonces.

George y Amal se conocieron en 2013 gracias a un amigo en común. El flechazo fue inmediato y en setiembre de 2014 celebraron una boda en Venecia. Desde entonces, formaron una familia que prioriza la privacidad y el contacto con la naturaleza, lejos de los reflectores y de Hollywood.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.