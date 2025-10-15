Viva

La vida rural de George Clooney: de Hollywood a conducir un tractor

George Clooney eligió una vida familiar lejos de Hollywood y ahora vive en una granja en Francia con Amal y sus hijos, rodeado de naturaleza y tranquilidad

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
George Clooney cambió Hollywood por una vida tranquila en una granja francesa. Vive con su esposa Amal y sus hijos, disfrutando del campo y lejos del glamour. (ALBERTO PIZZOLI)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCGeorge ClooneyFrancia
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.