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La verdad sobre los rumores de un supuesto romance entre Jada Pinkett Smith y Chris Rock

Una publicación viral en X desató especulaciones sobre la esposa de Will Smith y el comediante Chris Rock

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Por O Globo / Brasil / GDA
Redes sociales impulsaron un falso rumor sobre Jada Pinkett Smith y Chris Rock. El tema reavivó la polémica del Óscar 2022.
Redes sociales impulsaron un falso rumor sobre Jada Pinkett Smith y Chris Rock. El tema reavivó la polémica del Óscar 2022. (AFP/AFP)







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