La verdad sobre los rumores de un supuesto romance entre Jada Pinkett Smith y Chris Rock

Redes sociales impulsaron un falso rumor sobre Jada Pinkett Smith y Chris Rock. El tema reavivó la polémica del Óscar 2022.

Un rumor sobre una supuesta relación sentimental entre Jada Pinkett Smith y Chris Rock explotó este fin de semana en redes sociales. La publicación alcanzó más de 3,6 millones de visualizaciones en X, antes Twitter, y rápidamente se convirtió en tendencia en varios países.

Sin embargo, la información es falsa. No existe ninguna confirmación de un romance entre la esposa de Will Smith y el comediante estadounidense.

El origen del rumor fue una publicación realizada por la cuenta Hoops Crave, identificada por usuarios como un perfil de carácter paródico. A pesar de eso, numerosos internautas e incluso algunos medios dedicados a celebridades difundieron el contenido como si fuera real.

La única situación conocida entre Jada Pinkett Smith y Chris Rock ocurrió años atrás. La actriz reveló en su autobiografía Worthy, publicada en 2023, que el creador de Todo el mundo odia a Chris la invitó a salir luego de creer que ella y Will Smith se habían separado.

Según relató Jada, Chris Rock se sintió avergonzado y le pidió disculpas al enterarse de que la pareja seguía unida en ese momento.

El matrimonio entre Will Smith y Jada Pinkett Smith ha despertado dudas y curiosidad durante años. Ambos reconocieron que mantienen “vidas separadas” desde 2016. Aun así, continúan legalmente casados y sin intención de divorciarse.

Hace pocas semanas, la pareja apareció junta durante la Paris Fashion Week para apoyar a su hijo Jaden Smith, de 27 años, quien participó en un proyecto relacionado con el evento. También son padres de Willow Smith, de 25 años.

Por su parte, Chris Rock estaría vinculado sentimentalmente con la DJ y productora creativa Simone Henault, aunque nunca oficializó públicamente la relación.

El actor y comediante estuvo casado con Malaak Compton-Rock entre 1996 y 2016. La expareja tuvo dos hijas: Lola Simone, de 24 años, y Zahra Savannah, de 22 años.

Chris Rock and Jada Pinkett Smith are reportedly dating. pic.twitter.com/3sKDwEUMuv — Hoops Crave (@HoopsCrave) May 9, 2026

El golpe en los Óscar que sigue marcando a Hollywood

La razón por la que este rumor generó tanto impacto tiene relación directa con el episodio ocurrido en los Premios Óscar de 2022.

Durante la ceremonia, Will Smith subió al escenario y golpeó a Chris Rock luego de una broma sobre la alopecia que padece Jada Pinkett Smith.

El momento se convirtió en uno de los episodios más comentados de la cultura pop reciente. Minutos después del incidente, Smith regresó al escenario para recibir el Óscar a Mejor Actor por la película King Richard: una familia ganadora.

Will Smith da una cachetada a Chris Rock en los Óscar 2022 durante la ceremonia

La Academia de Hollywood sancionó al actor con una prohibición de 10 años para asistir a futuras ceremonias de los Óscar. Por esa razón, no podrá volver al evento hasta 2032.

Analistas de la industria cinematográfica señalaron además que el incidente afectó la carrera de Will Smith. Después de la polémica, varios proyectos se cancelaron y las ofertas de trabajo disminuyeron.

Antes del escándalo, Smith figuraba entre los actores más cotizados de Hollywood, con salarios cercanos a $20 millones por película.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.