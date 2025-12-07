Will Smith y Jada Pinkett reaccionan con furia ante millonaria demanda de un examigo del actor

La pareja de actores, Will y Jada, se mostró molesta por el proceso legal que considera un intento de sacar provecho de su fama.

Will Smith y Jada Pinkett Smith formaron una alianza estratégica para enfrentar la demanda judicial interpuesta por Bilaal Salaam, un exasistente cercano al actor, quien reclama una indemnización de $3 millones por presuntas amenazas que recibió de Jada durante una fiesta en setiembre de 2021.

De acuerdo con la revista People, una persona del círculo íntimo de la pareja aseguró que ambos se encuentran furiosos por la situación legal y que califican las acusaciones como infundadas. El medio indicó que Will y Jada actúan de manera conjunta para elaborar una respuesta legal a lo que interpretan como un intento de aprovecharse de su fama y fortuna.

El proceso judicial se tramita en la Corte de Los Ángeles, donde Salaam se representa a sí mismo. En los documentos legales, el demandante asegura que Jada Pinkett Smith lo confrontó en el vestíbulo de un hotel, acompañada por siete agentes de seguridad, y le exigió firmar un contrato de confidencialidad para evitar que divulgara información personal sobre el actor.

Salaam afirmó que Jada le advirtió que si no firmaba el contrato, podría “desaparecer” o “recibir una bala”, declaraciones que, según él, causaron graves consecuencias en su salud física y mental. Alegó haber desarrollado trastorno de estrés postraumático, diabetes, hipertensión, un aumento de peso de 45 kilogramos y un aislamiento que provocó el fin de una relación sentimental y el distanciamiento de sus hijos.

El demandante se identificó en la querella como “el mejor amigo de Will Smith por casi 40 años”, y señaló que las amenazas ocurrieron durante la celebración del cumpleaños número 53 del actor. Salaam también expresó su intención de presentar una demanda contra Will Smith en el futuro próximo.

El diario británico Daily Mail informó sobre el caso y recordó que en 2023, el mismo Salaam declaró en el canal de YouTube Unwine With Tasha K que presenció al actor en una situación íntima con su colega Duane Martin, dentro de un camerino.

Por el momento, los representantes de Will Smith y Jada Pinkett Smith no han ofrecido declaraciones públicas sobre el proceso legal. La pareja mantiene una relación desde 1997 y son padres de Jaden Smith, de 27 años, y Willow Smith, de 25 años. Will también tiene un hijo mayor, Trey Smith, de 33 años, fruto de su matrimonio con Sheree Zampino.

