La sorpresiva decisión de Brad Pitt e Inés de Ramón que revela el nivel de su relación

El actor Brad Pitt convive con Inés de Ramón mientras Angelina Jolie lo enfrenta en un nuevo episodio legal por Château Miraval.

Brad Pitt e Inés de Ramón tomaron una decisión clave tras tres años de relación. Según fuentes cercanas, ambos comenzaron a vivir juntos de forma permanente en una nueva residencia, marcando un hito en su vínculo sentimental.

Personas del entorno del actor indicaron que la pareja se encuentra en una etapa estable. Pitt incluye a De Ramón en todos sus viajes y cuando están en casa, disfrutan de la cotidianidad en pareja. También afirmaron que están enfocados en construir un hogar y que el protagonista de “El club de la pelea” se encuentra profundamente enamorado.

El romance entre el actor de 61 años y la diseñadora de joyas de 32 inició en 2022. Fue hasta el Festival de Cine de Venecia de 2024 donde se mostraron juntos por primera vez de manera oficial en una alfombra roja.

El nuevo paso de la pareja se dio después de que Pitt vendiera su casa en Los Ángeles, movimiento que coincidió con un nuevo capítulo en la disputa legal con su exesposa Angelina Jolie.

Las revelaciones judiciales de Jolie

Un día antes de que trascendiera la mudanza de Pitt, Angelina Jolie presentó una nueva declaración judicial en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. En ella, afirmó que entregó al actor la residencia permanente de las mansiones en Los Ángeles y en Miraval sin pedir compensación económica. Según explicó, buscaba que él se tranquilizara y que mejorara su comportamiento hacia ella y sus hijos.

Este testimonio forma parte de la disputa legal por el control de la bodega Château Miraval, propiedad que adquirieron cuando aún estaban juntos. En el documento, Jolie afirmó que ni ella ni sus hijos han regresado a la bodega desde la separación, debido a que el lugar está asociado a momentos dolorosos del final de su relación.

Relató que luego del divorcio alquiló una vivienda mientras buscaba una propiedad cercana a la de Pitt, para facilitar la convivencia de los hijos con su padre. También indicó que no solicitó pensión alimenticia ni ayuda económica, ya que sus ahorros estaban invertidos en Miraval.

Pitt y Jolie estuvieron juntos durante 12 años y tienen seis hijos en común: Maddox (24 años), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) y los gemelos Vivienne y Knox (17). Ninguno mantiene una relación estrecha con el actor tras la separación ocurrida en 2016.

El conflicto por Château Miraval

La disputa por la bodega es independiente del proceso de divorcio y no muestra señales de resolverse pronto. En 2021, Jolie vendió su participación en la bodega a Tenute del Mondo, parte del Grupo Stoli, lo que provocó el enojo de Pitt.

En febrero de 2022, Pitt demandó a Jolie por esa venta, alegando que ambos habían acordado no vender sus acciones sin consentimiento mutuo. Más tarde, la actriz presentó una contrademanda en la que aseguró que su exesposo había iniciado una “guerra vengativa” desde que ella presentó la solicitud de divorcio en 2016.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.