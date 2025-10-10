Viva

Angelina Jolie sacrificó sus casas familiares para que Brad Pitt mejorara su trato con ella y sus hijos

La actriz explicó ante la justicia que cedió propiedades clave sin recibir compensación con la intención de mejorar el trato del actor hacia ella y sus hijos

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Angelina Jolie
Angelina Jolie entregó sus mansiones sin compensación a Brad Pitt para mantener la paz familiar luego de la separación. (ANDER GILLENEA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAngelina JolieBrad Pitt
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.