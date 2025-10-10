Angelina Jolie sacrificó sus casas familiares para que Brad Pitt mejorara su trato con ella y sus hijos

Angelina Jolie entregó sus mansiones sin compensación a Brad Pitt para mantener la paz familiar luego de la separación.

Angelina Jolie y Brad Pitt continúan enfrentados en tribunales, a pesar de que su divorcio se oficializó el 30 de diciembre de 2024, después de ocho años de disputas legales. Ahora, nuevos documentos judiciales revelaron detalles sobre una de las decisiones más significativas que tomó la actriz tras la separación.

Jolie indicó que cedió sin compensación la residencia familiar en Los Ángeles y la finca en Château Miraval con el objetivo de que Pitt se sintiera más tranquilo. Según explicó, buscaba que el actor mejorara su actitud hacia ella y hacia sus hijos después de lo que describió como un “período difícil y traumático”.

Estas declaraciones fueron presentadas por sus abogados el 6 de octubre ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. El contenido forma parte del proceso que aún mantienen por el control de la bodega francesa Château Miraval, una de sus principales inversiones durante su relación.

En su testimonio, Jolie afirmó que ni ella ni sus hijos han vuelto a la propiedad en Francia desde la separación. Señaló que el sitio tiene una fuerte carga emocional por los hechos previos al divorcio.

Tras la ruptura, relató que alquiló una vivienda mientras buscaba un nuevo hogar. Quería que Pitt se mantuviera cerca para no romper el vínculo paterno. En ese momento, sus ahorros estaban comprometidos en la finca vinícola, por lo que no solicitó pensión ni ayuda económica al actor.

El conflicto legal por Miraval sigue en curso, separado de la división de bienes del divorcio. Jolie vendió su participación en la bodega en 2021 a la empresa Tenute del Mondo, una división del Grupo Stoli. Esta acción provocó el enojo de Pitt, quien respondió en 2022 con una demanda.

El actor alegó que existía un acuerdo previo según el cual ninguno podía vender su parte sin el consentimiento del otro. En respuesta, Jolie presentó una contrademanda y aseguró que Pitt había iniciado una “guerra vengativa” desde que ella solicitó el divorcio.

La actriz calificó a Miraval como “una de las primeras grandes inversiones” de la pareja. Recordó que se casaron en esa propiedad, que pasó parte de un embarazo allí y que fue el primer lugar al que llevó a los gemelos después de nacer. Aseguró que separarse del lugar resultó especialmente duro para sus hijos.

Jolie también alegó que Pitt rechazó comprar su parte del negocio cuando ella se negó a firmar un acuerdo de confidencialidad.

Según detalló, ese documento tenía como fin silenciarla sobre episodios de abuso que involucran al actor y que, de acuerdo con su versión, ocurrieron en un vuelo privado en 2016. En ese episodio, el protagonista de Troya habría agredido verbal y físicamente a su familia.

LEA MÁS: Angelina Jolie en crisis: rumores de presión financiera disparan una decisión inesperada

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.