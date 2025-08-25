Angelina Jolie en crisis: rumores de presión financiera disparan una decisión inesperada

Angelina Jolie puso en venta su mansión de Los Ángeles por $24,5 millones. Se trataría de una decisión motivada por sus altos gastos legales y de manutención.

Angelina Jolie tomó una decisión inesperada: puso a la venta su mansión en Los Ángeles, una propiedad histórica que perteneció al cineasta Cecil B. DeMille. La residencia, ubicada en el exclusivo barrio de Los Feliz, tiene un precio aproximado de $24,5 millones.

La actriz habría considerado esta medida como una forma de reducir sus gastos. El mantenimiento de la mansión se volvió una carga financiera debido a sus altos costos constantes. Según informó el medio Page Six, Jolie analiza la posibilidad de mudarse a otro país.

Una fuente citada por ese sitio aseguró que Angelina Jolie nunca tuvo interés en vivir de forma permanente en Los Ángeles. Permaneció allí debido al acuerdo de custodia con su expareja Brad Pitt, de quien se separó en 2016.

En 2017, Jolie adquirió la propiedad por alrededor de $25 millones. La residencia cuenta con seis habitaciones, 10 baños, piscina y más de 1.000 m² de construcción.

A finales del año pasado, el medio Radar Online reportó que Jolie enfrentaba una posible crisis financiera. Esa situación estaría relacionada con los altos honorarios legales por su divorcio, el mantenimiento de la propiedad y los gastos por la crianza de sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne.

Fuentes cercanas a la actriz habrían indicado que se sentía agobiada por las finanzas después de años de procesos legales. Estos incluyeron la disputa por la bodega Château Miraval, ubicada en el sur de Francia. Este activo de alto valor formaba parte de los bienes compartidos con Pitt.

Se estima que Jolie ha gastado más de $10 millones en procesos legales vinculados con su separación. Esta situación ha generado presiones económicas que podrían estar detrás de su decisión de poner en venta la residencia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.