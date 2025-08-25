Viva

Angelina Jolie en crisis: rumores de presión financiera disparan una decisión inesperada

La actriz se enfrenta a altos costos de mantenimiento en la propiedad de Los Ángeles, en medio de una larga disputa legal con Brad Pitt

Por La Nación / Argentina / GDA
Angelina Jolie puso en venta su mansión de Los Ángeles por $24,5 millones. Se trataría de una decisión motivada por sus altos gastos legales y de manutención.
La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

