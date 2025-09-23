La serie de ‘Harry Potter’ podría tener a Voldemort versión mujer y los fans se dividen en las redes sociales: ‘Lo están arruinando todo’

La serie de 'Harry Potter' podría tener a una mujer como Voldemort. El rumor causó polémica entre los seguidores de la saga en redes sociales.

La serie de Harry Potter, que se estrenará en 2027, podría presentar a un Lord Voldemort interpretado por una mujer. Esta posibilidad surgió luego de que medios internacionales reportaran que el equipo de producción realiza audiciones tanto con actores como con actrices para el rol del principal antagonista.

El dato se originó en una publicación del insider Daniel Richtman, conocido por adelantar información sobre películas y series. En su cuenta de la red social X, Richtman indicó que el elenco aún no cuenta con un actor confirmado para interpretar a Voldemort, y que se estaban haciendo audiciones abiertas a personas de ambos sexos.

El rumor fue replicado por medios como el Daily Mail y el portal Fandom Wire, lo que intensificó la conversación en redes sociales. Allí, los fanáticos de la saga expresaron posturas divididas. Algunos rechazaron la idea de modificar el género del personaje, mientras otros defendieron la libertad creativa del proyecto.

Desde mayo, la producción de la serie ha revelado parte del elenco principal. Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley. También se confirmaron otros nombres: Paapa Essiedu será Snape, Luke Thallon estará como el profesor Quirrell, Paul Whitehouse interpretará a Argus Filch, John Lithgow asumirá el papel de Dumbledore, Janet McTeer será la profesora McGonagall y Nick Frost encarnará a Hagrid.

Sin embargo, el nombre del actor o actriz que dará vida a Voldemort se ha mantenido en reserva, lo que ha alimentado las especulaciones. En semanas anteriores, surgieron rumores sobre la posible participación de Cillian Murphy, Matthew Macfadyen o Tom Hiddleston.

Murphy desmintió su vinculación con el proyecto, aunque recibió el respaldo público de Ralph Fiennes, quien interpretó a Voldemort en las ocho películas entre 2005 y 2011.

Las reacciones al rumor sobre una “Lady Voldemort” no se hicieron esperar. Algunos usuarios expresaron que un cambio de ese tipo arruinaría la fidelidad de la historia. Otros indicaron que sería una oportunidad para ofrecer una interpretación distinta del villano sin alterar su esencia.

Las grabaciones de la serie ya comenzaron y se espera que cada temporada adapte uno de los siete libros de J.K. Rowling. La autora de la saga está directamente involucrada en el desarrollo de esta nueva producción.

