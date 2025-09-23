Viva

La serie de ‘Harry Potter’ podría tener a Voldemort versión mujer y los fans se dividen en las redes sociales: ‘Lo están arruinando todo’

La producción estaría haciendo pruebas con actrices para el papel del villano, lo que implicaría un cambio radical respecto a los libros y las películas

Por O Globo / Brasil / GDA
La serie de 'Harry Potter' podría tener a una mujer como Voldemort. El rumor causó polémica entre los seguidores de la saga en redes sociales.
La serie de 'Harry Potter' podría tener a una mujer como Voldemort. El rumor causó polémica entre los seguidores de la saga en redes sociales. (O Globo/GDA)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

