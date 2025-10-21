La reconciliación inesperada entre Bruce Willis y Cybill Shepherd antes del avance de su demencia

Cybill Shepherd relató cómo se reconcilió con Bruce Willis antes de que él hiciera público su diagnóstico de demencia frontotemporal.

Cybill Shepherd expresó su agradecimiento por haber hecho las paces con Bruce Willis, su excompañero en la serie de los años 80 Moonlighting, antes de que él revelara su condición de salud. La actriz compartió detalles de esta reconciliación en una entrevista reciente con la revista People.

Bruce Willis actuó junto a Shepherd entre 1985 y 1989, en una producción donde interpretaron a una modelo y un detective privado.

Aunque en pantalla mostraron una fuerte conexión, fuera de cámaras la relación resultó tensa. Ambos protagonizaron varios conflictos durante las grabaciones. En ese momento, incluso circularon rumores sobre un posible romance.

En 2022, Willis comunicó públicamente su retiro de la actuación tras recibir el diagnóstico de afasia, una enfermedad que afecta la capacidad para comunicarse. Posteriormente, su familia informó que el cuadro se había agravado a una demencia frontotemporal, que limita la memoria y las habilidades lingüísticas.

En la entrevista con People, Shepherd confirmó que habían conversado antes de conocerse públicamente el diagnóstico. La actriz señaló que se sintió muy agradecida por haber tenido esa oportunidad y consideró que ya era momento de sanar el pasado.

A pesar de los roces entre ambos, Shepherd reconoció en diferentes ocasiones que siempre sintió una fuerte atracción por Willis desde el primer encuentro. En declaraciones anteriores, confesó que su temperatura aumentó apenas él ingresó a la audición para la serie, lo cual interpretó como una clara señal de atracción mutua, aunque decidió mantener la relación profesional.

Durante los años posteriores, la tensión entre ambos continuó. Willis llegó a descartar una futura colaboración con Shepherd. En 1990, cuando se le consultó sobre un posible proyecto conjunto, respondió que no lo consideraba viable en ese momento, aunque valoró la experiencia vivida en la serie.

Sin embargo, una vez conocido el diagnóstico de afasia, Shepherd dejó claro que cualquier conflicto del pasado ya no tenía importancia. En una entrevista anterior, ella destacó que nadie más fue considerado para el papel protagónico cuando Willis hizo su audición. Además, reiteró que siempre lo recordará con cariño y afecto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.