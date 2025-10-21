Viva

La reconciliación inesperada entre Bruce Willis y Cybill Shepherd antes del avance de su demencia

La actriz Cybill Shepherd contó que logró reconciliarse con Bruce Willis antes de que él enfrentara la demencia frontotemporal

Por O Globo / Brasil / GDA
Cybill Shepherd relató cómo se reconcilió con Bruce Willis antes de que él hiciera público su diagnóstico de demencia frontotemporal.
Cybill Shepherd relató cómo se reconcilió con Bruce Willis antes de que él hiciera público su diagnóstico de demencia frontotemporal. (AFP/Archivo/AFP/Archivo)







